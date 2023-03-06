Enkazdan çıkarılan araçlar sahiplerini bekliyor

"Enkazdan çıkan araçları arkadaşlarımız çekiyorlar. Enkaz bölgelerinde hafriyat kaldırma çalışmaları devam ediyor. Başlarında görevli polis arkadaşlarımız bulunuyor. Enkazdan kepçe ile çıkarılan araçlar müsait bir alana bırakılıyor. Daha sonra bizler araçları çekicilerimize yükleyerek yediemin otoparklarımıza getiriyoruz. Çekicilerle getirdiğimiz araçlar çok tanınmayacak halde. Araçların yüzde 90'ı hurda. Araçların yanına bazen biz bile gittiğimizde ne marka araçlar olduklarını tanıyamıyoruz. Yediemin otoparkına bugüne kadar 300'e yakın araç çektik. Bunlardan yaklaşık 100'nün sahibine ulaşıldı."