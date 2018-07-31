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Erciyes Üniversitesi taban ve tavan puanları 2017!
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Erciyes Üniversitesi taban ve tavan puanları 2017! Hangi bölümler var?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları kendilerine ve puanlarına uygun üniversiteleri araştırmaya başladı.Erciyes üniversitesi'nin puanları da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Erciyes üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? Hangi bölümler mevcut? İşte detaylar

31.07.2018 - 15:11 | Güncelleme:

Üniversite sınav sonuçlarını öğrenen vatandaşlar, puanlarına uygun en iyi üniversiteyi seçmeye çalışıyor. İşte üniversite adayları tarafından araştırılanlar arasında yer alan Erciyes Üniversitesi taban-tavan puanları ve tüm detaylar haberimizde...

Üniversite Adı/Fakülte Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan*
2017
2016
2015
2014		 Yerleşen
2017
2016
2015
2014		 Başarı Sırası (0.12)
2017
2016
2015
2014		 Taban Puan
2017
2016
2015
2014
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi		 Astronomi ve Uzay Bilimleri SAYISAL
(2017:MF-1)		 20 + 1
30 + 1
0 + 0
0 + 0		 21
11
0
0		 292.890
297.000

 214,29984
199,03464
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Seyrani Ziraat Fakültesi		 Bahçe Bitkileri SAYISAL
(2017:MF-2)		 30 + 1
35 + 1
35 + 1
35 + 1		 31
18
33
33		 297.581
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 225,72243
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(Fakülte)		 SAYISAL
(2017:MF-3)		 80 + 2
80 + 2
80 + 2
50 + 2		 82
82
82
52		 58.701
46.700
34.600
29.100		 385,58723
403,27885
400,33808
418,35531
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 85 + 3
85 + 3
85 + 3
85 + 3		 88
88
88
88		 107.783
106.000
93.300
85.400		 327,16011
328,78392
315,80242
329,09040
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(İkinci Öğretim)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 85 + 3
85 + 3
85 + 3
85 + 3		 88
88
88
88		 152.594
156.000
138.000
132.000		 291,78225
286,70102
277,81585
282,01166
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi		 Biyoloji SAYISAL
(2017:MF-2)		 25 + 1
25 + 1
25 + 1
20 + 1		 26
26
26
21		 237.801
192.000
204.000
232.000		 250,01314
263,80014
243,39052
217,11707
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Biyomedikal Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 70 + 2
70 + 2
60 + 2
60 + 2		 72
72
62
62		 125.058
88.100
59.800
49.900		 312,21666
347,69745
354,88266
380,12877
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Biyomedikal Mühendisliği
(İkinci Öğretim)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 70 + 2
70 + 2
60 + 2
60 + 2		 72
72
62
62		 175.680
155.000
86.700
74.400		 277,01506
287,24072
322,51393
342,85098
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Seyrani Ziraat Fakültesi		 Biyosistem Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 30 + 1
25 + 1
25 + 1
35 + 1		 31
26
18
10		 276.013
279.000
Dolmadı
Dolmadı		 230,80139
220,06277
Dolmadı
Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Çevre Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 40 + 1
60 + 2
50 + 2
50 + 2		 7
36
52
52		 Dolmadı
Dolmadı
217.000
206.000		 Dolmadı
Dolmadı
234,98010
235,20328
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Çin Dili ve Edebiyatı DİL
(2017:DİL-3)		 50 + 2
40 + 1
45 + 2
45 + 2		 52
41
47
47		 27.154
27.300
25.400
21.800		 363,17552
365,11670
345,43117
356,88920
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği SAYISAL
(2017:MF-3)		 100 + 3
100 + 3
90 + 3
90 + 3		 103
103
93
93		 19.688
18.100
17.200
16.900		 448,84431
456,76582
436,73826
446,61578
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(KKTC Uyruklu)		 SAYISAL
(2017:MF-3)		 1 + 0
1 + 0
1 + 0
0 + 0		 1
1
0
0		 47.708
53.400
Dolmadı
 400,91813
392,58347
Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık SAYISAL
(2017:MF-3)		 70 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2		 72
62
62
62		 30.697
30.400
28.800
29.200		 428,14283
431,57377
411,50743
418,26071
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 80 + 2
80 + 2
80 + 2
80 + 2		 82
82
82
82		 86.030
80.700
70.200
65.300		 348,45162
356,73989
341,34693
355,78239
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İkinci Öğretim)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 80 + 2
80 + 2
80 + 2
80 + 2		 82
82
82
82		 127.460
118.000
99.200
96.600		 310,24002
316,94727
309,98693
315,89033
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Endüstri Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 80 + 2
80 + 2
70 + 2
70 + 2		 82
82
72
72		 139.305
124.000
103.000
92.600		 301,19674
312,21296
306,66335
320,38817
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Endüstri Mühendisliği
(İkinci Öğretim)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 80 + 2
80 + 2
70 + 2
70 + 2		 82
82
72
72		 177.966
163.000
135.000
124.000		 275,65718
281,97438
280,33294
288,82232
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Endüstriyel Tasarım Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 50 + 2
50 + 2
40 + 1
40 + 1		 52
52
41
41		 222.739
204.000
158.000
151.000		 252,57612
256,77285
265,20462
267,42667
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
(İkinci Öğretim)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 30 + 1
50 + 2
40 + 1
40 + 1		 15
20
41
41		 Dolmadı
Dolmadı
198.000
186.000		 Dolmadı
Dolmadı
243,75084
245,50016
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Enerji Sistemleri Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 55 + 2
55 + 2
45 + 2
45 + 2		 57
57
47
47		 186.463
155.000
122.000
107.000		 270,83971
287,42658
290,18101
304,96740
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Enerji Sistemleri Mühendisliği
(İkinci Öğretim)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 55 + 2
55 + 2
45 + 2
45 + 2		 57
57
47
47		 235.607
215.000
170.000
160.000		 246,83261
251,15716
257,87108
261,10706
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Ermeni Dili ve Edebiyatı DİL
(2017:DİL-3)		 30 + 1
20 + 1
25 + 1
25 + 1		 26
21
26
26		 Dolmadı
72.900
61.600
50.400		 Dolmadı
235,74613
264,36121
262,20574
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Felsefe EA
(2017:TM-3)		 60 + 2
60 + 2
50 + 2
45 + 2		 62
62
52
47		 395.404
333.000
262.000
270.000		 250,81178
287,75224
278,15138
268,33653
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Felsefe
(İkinci Öğretim)		 EA
(2017:TM-3)		 60 + 2
60 + 2
50 + 2
45 + 2		 62
62
52
47		 447.071
413.000
324.000
311.000		 239,02594
269,21398
262,78346
257,45437
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi		 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAYISAL
(2017:MF-2)		 70 + 2
70 + 2
70 + 2
70 + 2		 72
72
72
72		 210.539
176.000
168.000
170.000		 262,52039
273,63974
262,54417
254,46707
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi		 Fizik SAYISAL
(2017:MF-2)		 15 + 1
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 16
0
0
0		 291.776


 228,51268
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Seyrani Ziraat Fakültesi		 Fizik SAYISAL
(2017:MF-2)		 35 + 1
35 + 1
35 + 1
35 + 1		 36
36
36
36		 257.215
255.000
219.000
200.000		 241,86569
232,80463
236,28273
237,20612
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi		 Gazetecilik
(İkinci Öğretim)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 80 + 2
80 + 2
80 + 2
80 + 2		 82
82
82
82		 290.942
247.000
184.056
123.000		 280,79595
291,67745
285,95267
300,45333
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi		 Gazetecilik
(Ücretsiz)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 80 + 2
80 + 2
80 + 2
80 + 2		 82
82
82
82		 242.716
186.000
146.957
103.000		 294,57882
310,98649
299,21808
310,35888
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Gıda Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 60 + 2
60 + 2
50 + 2
50 + 2		 62
62
52
52		 228.111
223.000
172.000
153.000		 250,15337
247,30643
256,67484
266,22446
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Gıda Mühendisliği
(İkinci Öğretim)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 20 + 1
60 + 2
50 + 2
50 + 2		 8
17
52
52		 Dolmadı
Dolmadı
202.000
191.000		 Dolmadı
Dolmadı
241,72882
242,66219
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İkinci Öğretim)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 80 + 2
80 + 2
70 + 2
65 + 2		 82
82
72
67		 237.408
220.000
164.773
109.000		 296,24875
299,63341
292,62038
307,09666
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Ücretsiz)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 80 + 2
80 + 2
70 + 2
65 + 2		 82
82
72
67		 179.706
160.000
119.822
88.600		 316,70671
320,82104
310,02183
317,88116
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Harita Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 65 + 2
65 + 2
60 + 2
60 + 2		 67
67
62
62		 171.120
155.000
124.000
112.000		 279,81202
287,03058
288,48132
300,24521
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Harita Mühendisliği
(İkinci Öğretim)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 65 + 2
65 + 2
60 + 2
60 + 2		 67
67
62
62		 197.553
193.000
149.000
140.000		 264,78564
262,99790
270,64384
275,14947
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi		 Havacılık Yönetimi(Fakülte) EA
(2017:TM-1)		 60 + 2
50 + 2
0 + 0
0 + 0		 62
52
0
0		 129.120
121.000

 319,71000
345,23909
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi		 Havacılık Yönetimi(Fakülte) EA
(2017:TM-1)		 1 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 0
0
0
0		 Dolmadı


 Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi		 Havacılık Yönetimi(Fakülte)
(İkinci Öğretim)		 EA
(2017:TM-1)		 60 + 2
50 + 2
0 + 0
0 + 0		 62
52
0
0		 158.843
152.000

 304,07647
329,37153
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik(Fakülte) SAYISAL
(2017:MF-3)		 200 + 5
200 + 5
200 + 5
200 + 5		 205
205
205
205		 125.422
118.000
99.200
99.700		 316,57491
316,82751
313,97537
310,97667
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi		 Hukuk EA
(2017:TM-3)		 200 + 5
200 + 5
200 + 5
200 + 5		 205
205
205
205		 20.767
21.800
19.300
24.900		 421,06146
433,17598
405,69758
407,31120
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 İbrani Dili ve Edebiyatı DİL
(2017:DİL-3)		 40 + 1
30 + 1
35 + 1
35 + 1		 37
31
36
36		 Dolmadı
61.500
57.800
44.900		 Dolmadı
281,12384
273,62885
283,03138
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İktisat EA
(2017:TM-1)		 100 + 3
100 + 3
100 + 3
110 + 3		 103
103
103
113		 296.933
296.000
265.000
256.000		 254,75129
280,64832
261,06757
260,14000
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İktisat
(İkinci Öğretim)		 EA
(2017:TM-1)		 100 + 3
100 + 3
100 + 3
110 + 3		 103
103
103
113		 386.838
392.000
336.000
330.000		 232,57993
258,86351
244,72825
241,41715
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat SÖZEL
(2017:TS-1)		 200 + 5
200 + 5
200 + 5
220 + 6		 205
205
205
226		 49.089
147.275
94.600
93.400		 378,79781
378,62240
360,88057
376,77148
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(İkinci Öğretim)		 SÖZEL
(2017:TS-1)		 160 + 4
160 + 4
160 + 4
170 + 5		 164
164
164
175		 85.580
218.254
146.000
145.000		 352,96946
359,32413
342,59637
356,96206
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAYISAL
(2017:MF-1)		 70 + 2
70 + 2
70 + 2
70 + 2		 72
72
72
72		 75.850
66.200
54.700
60.000		 360,24212
379,71166
363,10201
367,46645
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL
(2017:DİL-1)		 65 + 2
65 + 2
65 + 2
65 + 2		 67
67
67
67		 17.753
17.200
15.900
13.700		 369,74659
362,63422
348,28843
353,32757
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İkinci Öğretim)		 DİL
(2017:DİL-1)		 65 + 2
65 + 2
65 + 2
65 + 2		 67
67
67
67		 22.001
21.400
20.800
18.200		 349,38985
339,98447
321,49195
322,93618
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği DİL
(2017:DİL-1)		 70 + 2
70 + 2
70 + 2
70 + 2		 72
72
72
72		 11.994
11.200
9.810
8.700		 400,29425
400,57872
387,86807
392,26046
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu		 İnsan Kaynakları Yönetimi(Yüksekokul)
(İkinci Öğretim)		 EA
(2017:YGS-6)		 60 + 2
60 + 2
50 + 2
40 + 1		 62
62
52
41		 938.809
793.000
581.000
585.000		 229,45243
262,68876
252,07598
262,16244
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu		 İnsan Kaynakları Yönetimi(Yüksekokul)
(Ücretsiz)		 EA
(2017:YGS-6)		 60 + 2
60 + 2
50 + 2
40 + 1		 62
62
52
41		 732.041
636.000
472.000
440.000		 246,30413
279,25606
264,30346
279,98551
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 90 + 3
90 + 3
90 + 3
90 + 3		 93
93
93
93		 87.271
80.000
67.800
63.700		 347,12074
357,58502
344,29597
358,12014
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği
(İkinci Öğretim)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 90 + 3
90 + 3
90 + 3
90 + 3		 93
93
93
93		 115.750
103.000
86.100
86.400		 320,01997
331,21625
323,10809
327,83484
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme EA
(2017:TM-1)		 120 + 3
120 + 3
120 + 3
130 + 4		 123
123
123
134		 320.327
319.000
276.000
256.000		 248,50925
275,08630
258,23086
259,93372
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(İkinci Öğretim)		 EA
(2017:TM-1)		 120 + 3
120 + 3
120 + 3
130 + 4		 123
123
123
134		 398.078
432.000
348.000
328.000		 229,95769
250,97026
242,27056
241,92022
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Japon Dili ve Edebiyatı DİL
(2017:DİL-3)		 40 + 1
30 + 1
35 + 1
35 + 1		 41
31
36
36		 25.262
20.400
21.700
20.000		 368,02612
384,51681
355,48440
362,85639
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi		 Kimya SAYISAL
(2017:MF-2)		 25 + 1
15 + 1
15 + 1
20 + 1		 26
16
16
12		 263.599
261.000
244.000
Dolmadı		 239,36518
229,97214
225,24284
Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Kore Dili ve Edebiyatı DİL
(2017:DİL-3)		 40 + 1
30 + 1
35 + 1
35 + 1		 41
31
36
36		 22.420
20.100
20.000
20.800		 375,54894
385,46042
360,50950
360,18888
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Kore Dili ve Edebiyatı
(İkinci Öğretim)		 DİL
(2017:DİL-3)		 40 + 1
30 + 1
35 + 1
35 + 1		 41
31
36
36		 30.940
26.200
26.200
26.900		 353,83910
368,12712
343,27130
339,61679
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 100 + 3
100 + 3
110 + 3
125 + 4		 103
103
113
129		 146.070
144.000
124.000
122.000		 296,25609
295,61932
288,81886
291,00981
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Maliye EA
(2017:TM-1)		 80 + 2
80 + 2
80 + 2
80 + 2		 82
82
82
82		 200.182
188.000
163.000
149.000		 286,15540
314,36035
293,69270
299,73620
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Maliye
(İkinci Öğretim)		 EA
(2017:TM-1)		 80 + 2
80 + 2
80 + 2
80 + 2		 82
82
82
82		 265.635
270.000
228.000
218.000		 263,68509
287,53461
271,14083
271,65581
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 20 + 1
65 + 2
55 + 2
55 + 2		 5
8
53
55		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi		 Matematik SAYISAL
(2017:MF-1)		 80 + 2
80 + 2
80 + 2
70 + 2		 82
82
82
72		 234.595
244.000
217.000
218.000		 246,95206
242,60210
238,14095
235,32974
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Mekatronik Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 60 + 2
60 + 2
50 + 2
50 + 2		 62
62
52
52		 148.165
133.000
94.800
76.500		 294,80299
304,50800
314,32452
340,10277
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Mekatronik Mühendisliği
(İkinci Öğretim)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 60 + 2
60 + 2
50 + 2
50 + 2		 62
62
52
52		 198.933
209.000
128.000
110.000		 264,09160
253,98982
285,03365
301,62847
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi		 Mimarlık SAYISAL
(2017:MF-4)		 90 + 3
90 + 3
60 + 2
60 + 2		 93
93
62
62		 50.422
46.600
38.400
36.500		 392,64002
403,90786
387,95175
404,82144
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu		 Muhasebe ve Finans Yönetimi(Yüksekokul)
(İkinci Öğretim)		 EA
(2017:YGS-6)		 60 + 2
60 + 2
50 + 2
40 + 1		 62
62
52
41		 888.069
817.000
531.000
548.000		 233,32849
260,38594
257,34429
266,25937
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu		 Muhasebe ve Finans Yönetimi(Yüksekokul)
(Ücretsiz)		 EA
(2017:YGS-6)		 60 + 2
60 + 2
50 + 2
40 + 1		 62
62
52
41		 722.100
587.000
422.000
422.000		 247,20329
285,40899
271,02095
282,69053
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(İkinci Öğretim)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 80 + 2
80 + 2
70 + 2
70 + 2		 82
82
72
72		 245.607
223.000
136.877
101.000		 293,70693
298,88304
303,08706
311,21533
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(Ücretsiz)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 80 + 2
80 + 2
70 + 2
70 + 2		 82
82
72
72		 190.726
147.000
95.751
77.400		 312,46102
326,10965
321,20339
324,61965
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA
(2017:TM-3)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2		 62
62
62
62		 38.854
34.800
30.100
27.900		 399,52701
418,05292
391,33989
402,51332
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Rus Dili ve Edebiyatı DİL
(2017:DİL-3)		 50 + 2
40 + 1
45 + 2
45 + 2		 52
41
47
47		 38.857
35.800
30.000
26.700		 336,03522
344,39763
334,05662
340,28305
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Rus Dili ve Edebiyatı
(İkinci Öğretim)		 DİL
(2017:DİL-3)		 50 + 2
40 + 1
45 + 2
45 + 2		 52
41
47
47		 46.581
46.900
36.700
31.600		 319,19803
318,48852
318,63609
325,16366
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Sanat Tarihi SÖZEL
(2017:TS-2)		 60 + 2
60 + 2
50 + 2
50 + 2		 62
62
52
52		 384.723
263.000
223.000
184.000		 258,13353
287,36957
280,07106
281,94935
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Sanat Tarihi
(Ücretsiz)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 60 + 2
60 + 2
50 + 2
50 + 2		 62
62
52
52		 310.643
225.000
187.000
163.000		 275,62413
298,00161
291,12971
289,37207
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği EA
(2017:TM-2)		 70 + 2
70 + 2
70 + 2
70 + 2		 72
72
72
72		 84.285
79.400
76.400
89.700		 355,33091
377,83161
346,49130
338,64292
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA
(2017:TM-3)		 60 + 2
60 + 2
50 + 2
45 + 2		 62
62
52
47		 131.610
113.000
105.822
86.900		 337,46641
363,78987
327,46002
340,74657
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL
(2017:TS-1)		 70 + 2
70 + 2
70 + 2
70 + 2		 72
72
72
72		 80.142
45.000
43.400
32.500		 356,35671
370,50780
355,64797
362,54708
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Sosyoloji EA
(2017:TM-3)		 60 + 2
60 + 2
50 + 2
45 + 2		 62
62
52
47		 199.180
159.000
137.000
146.000		 308,11775
342,72737
320,06953
312,50423
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Sosyoloji
(İkinci Öğretim)		 EA
(2017:TM-3)		 60 + 2
60 + 2
50 + 2
45 + 2		 62
62
52
47		 275.852
224.000
191.000
206.000		 282,10649
318,43614
299,32854
288,33740
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi		 Şehir ve Bölge Planlama SAYISAL
(2017:MF-4)		 70 + 2
70 + 2
60 + 2
60 + 2		 72
72
62
62		 238.678
230.000
168.000
156.000		 245,54931
244,20014
259,06488
264,18694
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Seyrani Ziraat Fakültesi		 Tarımsal Biyoteknoloji SAYISAL
(2017:MF-3)		 25 + 1
25 + 1
25 + 1
35 + 1		 26
19
26
14		 305.905
Dolmadı
263.000
Dolmadı		 223,92792
Dolmadı
197,98705
Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Tarih
(İkinci Öğretim)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 100 + 3
100 + 3
100 + 3
100 + 3		 103
103
103
103		 297.605
172.000
159.000
136.000		 278,99429
316,07336
301,06799
300,60600
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Tarih
(Ücretsiz)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 100 + 3
100 + 3
100 + 3
100 + 3		 103
103
103
103		 194.489
125.000
113.000
104.000		 311,03047
335,67679
319,54101
316,09081
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Seyrani Ziraat Fakültesi		 Tarla Bitkileri SAYISAL
(2017:MF-3)		 35 + 1
35 + 1
36 + 1
35 + 1		 36
32
37
36		 301.644
Dolmadı
253.000
231.000		 226,35067
Dolmadı
222,84863
221,88887
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi		 Tıp SAYISAL
(2017:MF-3)		 270 + 7
260 + 7
250 + 7
255 + 7		 277
267
257
262		 9.452
8.960
8.830
9.100		 473,41097
480,44753
461,20982
469,66559
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi		 Turizm İşletmeciliği(Fakülte) EA
(2017:TM-1)		 60 + 2
55 + 2
55 + 2
55 + 2		 45
57
57
57		 Dolmadı
478.000
417.000
386.000		 Dolmadı
242,13963
228,71815
228,87068
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Türk Dili ve Edebiyatı
(İkinci Öğretim)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 100 + 3
100 + 3
100 + 3
100 + 3		 103
103
103
103		 186.654
103.000
88.700
77.200		 313,99548
346,72660
331,91173
331,34796
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Türk Dili ve Edebiyatı
(Ücretsiz)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 100 + 3
100 + 3
100 + 3
100 + 3		 103
103
103
103		 120.913
66.200
56.800
53.300		 343,18850
369,77931
352,20442
349,02621
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi		 Türkçe Öğretmenliği
(Ücretsiz)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 70 + 2
70 + 2
70 + 2
70 + 2		 72
72
72
72		 31.699
17.500
16.300
13.500		 406,67377
421,58509
398,51166
402,55412
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi		 Uçak Elektrik-Elektronik(Fakülte) SAYISAL
(2017:MF-4)		 60 + 2
50 + 2
40 + 1
0 + 0		 62
52
41
0		 129.998
109.000
87.900
 308,25980
325,55830
321,28226
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi		 Uçak Elektrik-Elektronik(Fakülte)
(İkinci Öğretim)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 60 + 2
50 + 2
40 + 1
0 + 0		 62
52
41
0		 152.250
134.000
117.000
 292,01856
303,35634
294,37010
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi		 Uçak Gövde-Motor(Fakülte) SAYISAL
(2017:MF-4)		 60 + 2
50 + 2
40 + 1
0 + 0		 62
52
41
0		 113.198
95.500
87.900
 322,31728
339,61757
321,32315
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi		 Uçak Gövde-Motor(Fakülte)
(İkinci Öğretim)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 60 + 2
50 + 2
40 + 1
0 + 0		 62
52
41
0		 140.351
126.000
111.000
 300,45910
310,60006
299,34773
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi		 Uçak Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 40 + 1
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 41
0
0
0		 53.339


 388,58184
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Uluslararası İlişkiler EA
(2017:TM-3)		 60 + 2
60 + 2
50 + 2
40 + 1		 62
62
52
41		 195.107
179.000
158.329
136.000		 309,64894
334,47248
301,96025
309,20158
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu		 Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Yüksekokul) EA
(2017:YGS-6)		 60 + 2
60 + 2
50 + 2
40 + 1		 62
62
52
41		 625.740
567.000
432.000
382.000		 256,42606
287,91121
269,62990
289,08387
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu		 Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Yüksekokul)
(İkinci Öğretim)		 EA
(2017:YGS-6)		 60 + 2
60 + 2
50 + 2
40 + 1		 62
62
52
41		 803.407
717.000
531.000
480.000		 240,13548
270,38128
257,37132
274,57887
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi		 Veterinerlik SAYISAL
(2017:MF-3)		 68 + 2
68 + 2
68 + 2
65 + 2		 70
70
70
67		 108.228
115.000
118.000
118.000		 331,25230
319,12574
297,19128
293,60100
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Seyrani Ziraat Fakültesi		 Zootekni SAYISAL
(2017:MF-2)		 15 + 1
15 + 1
0 + 0
20 + 1		 16
9
0
6		 299.632
Dolmadı

Dolmadı		 224,43181
Dolmadı

Dolmadı

 

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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