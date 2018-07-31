Erciyes Üniversitesi taban ve tavan puanları 2017!

Üniversite sınav sonuçlarını öğrenen vatandaşlar, puanlarına uygun en iyi üniversiteyi seçmeye çalışıyor. İşte üniversite adayları tarafından araştırılanlar arasında yer alan Erciyes Üniversitesi taban-tavan puanları ve tüm detaylar haberimizde...
|Üniversite Adı/Fakülte
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kontenjan*
2017
2016
2015
2014
|Yerleşen
2017
2016
2015
2014
|Başarı Sırası (0.12)
2017
2016
2015
2014
|Taban Puan
2017
2016
2015
2014
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
|Astronomi ve Uzay Bilimleri
|SAYISAL
(2017:MF-1)
|20 + 1
30 + 1
0 + 0
0 + 0
|21
11
0
0
|292.890
297.000
—
—
|214,29984
199,03464
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Seyrani Ziraat Fakültesi
|Bahçe Bitkileri
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|30 + 1
35 + 1
35 + 1
35 + 1
|31
18
33
33
|297.581
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|225,72243
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(Fakülte)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|80 + 2
80 + 2
80 + 2
50 + 2
|82
82
82
52
|58.701
46.700
34.600
29.100
|385,58723
403,27885
400,33808
418,35531
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|85 + 3
85 + 3
85 + 3
85 + 3
|88
88
88
88
|107.783
106.000
93.300
85.400
|327,16011
328,78392
315,80242
329,09040
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(İkinci Öğretim)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|85 + 3
85 + 3
85 + 3
85 + 3
|88
88
88
88
|152.594
156.000
138.000
132.000
|291,78225
286,70102
277,81585
282,01166
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
|Biyoloji
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|25 + 1
25 + 1
25 + 1
20 + 1
|26
26
26
21
|237.801
192.000
204.000
232.000
|250,01314
263,80014
243,39052
217,11707
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Biyomedikal Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|70 + 2
70 + 2
60 + 2
60 + 2
|72
72
62
62
|125.058
88.100
59.800
49.900
|312,21666
347,69745
354,88266
380,12877
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Biyomedikal Mühendisliği
(İkinci Öğretim)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|70 + 2
70 + 2
60 + 2
60 + 2
|72
72
62
62
|175.680
155.000
86.700
74.400
|277,01506
287,24072
322,51393
342,85098
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Seyrani Ziraat Fakültesi
|Biyosistem Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|30 + 1
25 + 1
25 + 1
35 + 1
|31
26
18
10
|276.013
279.000
Dolmadı
Dolmadı
|230,80139
220,06277
Dolmadı
Dolmadı
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Çevre Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|40 + 1
60 + 2
50 + 2
50 + 2
|7
36
52
52
|Dolmadı
Dolmadı
217.000
206.000
|Dolmadı
Dolmadı
234,98010
235,20328
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Çin Dili ve Edebiyatı
|DİL
(2017:DİL-3)
|50 + 2
40 + 1
45 + 2
45 + 2
|52
41
47
47
|27.154
27.300
25.400
21.800
|363,17552
365,11670
345,43117
356,88920
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|100 + 3
100 + 3
90 + 3
90 + 3
|103
103
93
93
|19.688
18.100
17.200
16.900
|448,84431
456,76582
436,73826
446,61578
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(KKTC Uyruklu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|1 + 0
1 + 0
1 + 0
0 + 0
|1
1
0
0
|47.708
53.400
Dolmadı
—
|400,91813
392,58347
Dolmadı
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|70 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2
|72
62
62
62
|30.697
30.400
28.800
29.200
|428,14283
431,57377
411,50743
418,26071
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|80 + 2
80 + 2
80 + 2
80 + 2
|82
82
82
82
|86.030
80.700
70.200
65.300
|348,45162
356,73989
341,34693
355,78239
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İkinci Öğretim)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|80 + 2
80 + 2
80 + 2
80 + 2
|82
82
82
82
|127.460
118.000
99.200
96.600
|310,24002
316,94727
309,98693
315,89033
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Endüstri Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|80 + 2
80 + 2
70 + 2
70 + 2
|82
82
72
72
|139.305
124.000
103.000
92.600
|301,19674
312,21296
306,66335
320,38817
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Endüstri Mühendisliği
(İkinci Öğretim)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|80 + 2
80 + 2
70 + 2
70 + 2
|82
82
72
72
|177.966
163.000
135.000
124.000
|275,65718
281,97438
280,33294
288,82232
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|50 + 2
50 + 2
40 + 1
40 + 1
|52
52
41
41
|222.739
204.000
158.000
151.000
|252,57612
256,77285
265,20462
267,42667
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
(İkinci Öğretim)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|30 + 1
50 + 2
40 + 1
40 + 1
|15
20
41
41
|Dolmadı
Dolmadı
198.000
186.000
|Dolmadı
Dolmadı
243,75084
245,50016
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|55 + 2
55 + 2
45 + 2
45 + 2
|57
57
47
47
|186.463
155.000
122.000
107.000
|270,83971
287,42658
290,18101
304,96740
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
(İkinci Öğretim)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|55 + 2
55 + 2
45 + 2
45 + 2
|57
57
47
47
|235.607
215.000
170.000
160.000
|246,83261
251,15716
257,87108
261,10706
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Ermeni Dili ve Edebiyatı
|DİL
(2017:DİL-3)
|30 + 1
20 + 1
25 + 1
25 + 1
|26
21
26
26
|Dolmadı
72.900
61.600
50.400
|Dolmadı
235,74613
264,36121
262,20574
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Felsefe
|EA
(2017:TM-3)
|60 + 2
60 + 2
50 + 2
45 + 2
|62
62
52
47
|395.404
333.000
262.000
270.000
|250,81178
287,75224
278,15138
268,33653
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Felsefe
(İkinci Öğretim)
|EA
(2017:TM-3)
|60 + 2
60 + 2
50 + 2
45 + 2
|62
62
52
47
|447.071
413.000
324.000
311.000
|239,02594
269,21398
262,78346
257,45437
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|70 + 2
70 + 2
70 + 2
70 + 2
|72
72
72
72
|210.539
176.000
168.000
170.000
|262,52039
273,63974
262,54417
254,46707
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
|Fizik
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|15 + 1
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|16
0
0
0
|291.776
—
—
—
|228,51268
—
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Seyrani Ziraat Fakültesi
|Fizik
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|35 + 1
35 + 1
35 + 1
35 + 1
|36
36
36
36
|257.215
255.000
219.000
200.000
|241,86569
232,80463
236,28273
237,20612
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
|Gazetecilik
(İkinci Öğretim)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|80 + 2
80 + 2
80 + 2
80 + 2
|82
82
82
82
|290.942
247.000
184.056
123.000
|280,79595
291,67745
285,95267
300,45333
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
|Gazetecilik
(Ücretsiz)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|80 + 2
80 + 2
80 + 2
80 + 2
|82
82
82
82
|242.716
186.000
146.957
103.000
|294,57882
310,98649
299,21808
310,35888
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Gıda Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|60 + 2
60 + 2
50 + 2
50 + 2
|62
62
52
52
|228.111
223.000
172.000
153.000
|250,15337
247,30643
256,67484
266,22446
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Gıda Mühendisliği
(İkinci Öğretim)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|20 + 1
60 + 2
50 + 2
50 + 2
|8
17
52
52
|Dolmadı
Dolmadı
202.000
191.000
|Dolmadı
Dolmadı
241,72882
242,66219
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İkinci Öğretim)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|80 + 2
80 + 2
70 + 2
65 + 2
|82
82
72
67
|237.408
220.000
164.773
109.000
|296,24875
299,63341
292,62038
307,09666
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Ücretsiz)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|80 + 2
80 + 2
70 + 2
65 + 2
|82
82
72
67
|179.706
160.000
119.822
88.600
|316,70671
320,82104
310,02183
317,88116
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Harita Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|65 + 2
65 + 2
60 + 2
60 + 2
|67
67
62
62
|171.120
155.000
124.000
112.000
|279,81202
287,03058
288,48132
300,24521
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Harita Mühendisliği
(İkinci Öğretim)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|65 + 2
65 + 2
60 + 2
60 + 2
|67
67
62
62
|197.553
193.000
149.000
140.000
|264,78564
262,99790
270,64384
275,14947
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Havacılık Yönetimi(Fakülte)
|EA
(2017:TM-1)
|60 + 2
50 + 2
0 + 0
0 + 0
|62
52
0
0
|129.120
121.000
—
—
|319,71000
345,23909
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Havacılık Yönetimi(Fakülte)
|EA
(2017:TM-1)
|1 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|0
0
0
0
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Havacılık Yönetimi(Fakülte)
(İkinci Öğretim)
|EA
(2017:TM-1)
|60 + 2
50 + 2
0 + 0
0 + 0
|62
52
0
0
|158.843
152.000
—
—
|304,07647
329,37153
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik(Fakülte)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|200 + 5
200 + 5
200 + 5
200 + 5
|205
205
205
205
|125.422
118.000
99.200
99.700
|316,57491
316,82751
313,97537
310,97667
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
(2017:TM-3)
|200 + 5
200 + 5
200 + 5
200 + 5
|205
205
205
205
|20.767
21.800
19.300
24.900
|421,06146
433,17598
405,69758
407,31120
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|İbrani Dili ve Edebiyatı
|DİL
(2017:DİL-3)
|40 + 1
30 + 1
35 + 1
35 + 1
|37
31
36
36
|Dolmadı
61.500
57.800
44.900
|Dolmadı
281,12384
273,62885
283,03138
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
|EA
(2017:TM-1)
|100 + 3
100 + 3
100 + 3
110 + 3
|103
103
103
113
|296.933
296.000
265.000
256.000
|254,75129
280,64832
261,06757
260,14000
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
(İkinci Öğretim)
|EA
(2017:TM-1)
|100 + 3
100 + 3
100 + 3
110 + 3
|103
103
103
113
|386.838
392.000
336.000
330.000
|232,57993
258,86351
244,72825
241,41715
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
|SÖZEL
(2017:TS-1)
|200 + 5
200 + 5
200 + 5
220 + 6
|205
205
205
226
|49.089
147.275
94.600
93.400
|378,79781
378,62240
360,88057
376,77148
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(İkinci Öğretim)
|SÖZEL
(2017:TS-1)
|160 + 4
160 + 4
160 + 4
170 + 5
|164
164
164
175
|85.580
218.254
146.000
145.000
|352,96946
359,32413
342,59637
356,96206
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAYISAL
(2017:MF-1)
|70 + 2
70 + 2
70 + 2
70 + 2
|72
72
72
72
|75.850
66.200
54.700
60.000
|360,24212
379,71166
363,10201
367,46645
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|DİL
(2017:DİL-1)
|65 + 2
65 + 2
65 + 2
65 + 2
|67
67
67
67
|17.753
17.200
15.900
13.700
|369,74659
362,63422
348,28843
353,32757
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İkinci Öğretim)
|DİL
(2017:DİL-1)
|65 + 2
65 + 2
65 + 2
65 + 2
|67
67
67
67
|22.001
21.400
20.800
18.200
|349,38985
339,98447
321,49195
322,93618
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
|DİL
(2017:DİL-1)
|70 + 2
70 + 2
70 + 2
70 + 2
|72
72
72
72
|11.994
11.200
9.810
8.700
|400,29425
400,57872
387,86807
392,26046
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|İnsan Kaynakları Yönetimi(Yüksekokul)
(İkinci Öğretim)
|EA
(2017:YGS-6)
|60 + 2
60 + 2
50 + 2
40 + 1
|62
62
52
41
|938.809
793.000
581.000
585.000
|229,45243
262,68876
252,07598
262,16244
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|İnsan Kaynakları Yönetimi(Yüksekokul)
(Ücretsiz)
|EA
(2017:YGS-6)
|60 + 2
60 + 2
50 + 2
40 + 1
|62
62
52
41
|732.041
636.000
472.000
440.000
|246,30413
279,25606
264,30346
279,98551
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|90 + 3
90 + 3
90 + 3
90 + 3
|93
93
93
93
|87.271
80.000
67.800
63.700
|347,12074
357,58502
344,29597
358,12014
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
(İkinci Öğretim)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|90 + 3
90 + 3
90 + 3
90 + 3
|93
93
93
93
|115.750
103.000
86.100
86.400
|320,01997
331,21625
323,10809
327,83484
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
|EA
(2017:TM-1)
|120 + 3
120 + 3
120 + 3
130 + 4
|123
123
123
134
|320.327
319.000
276.000
256.000
|248,50925
275,08630
258,23086
259,93372
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(İkinci Öğretim)
|EA
(2017:TM-1)
|120 + 3
120 + 3
120 + 3
130 + 4
|123
123
123
134
|398.078
432.000
348.000
328.000
|229,95769
250,97026
242,27056
241,92022
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Japon Dili ve Edebiyatı
|DİL
(2017:DİL-3)
|40 + 1
30 + 1
35 + 1
35 + 1
|41
31
36
36
|25.262
20.400
21.700
20.000
|368,02612
384,51681
355,48440
362,85639
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
|Kimya
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|25 + 1
15 + 1
15 + 1
20 + 1
|26
16
16
12
|263.599
261.000
244.000
Dolmadı
|239,36518
229,97214
225,24284
Dolmadı
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Kore Dili ve Edebiyatı
|DİL
(2017:DİL-3)
|40 + 1
30 + 1
35 + 1
35 + 1
|41
31
36
36
|22.420
20.100
20.000
20.800
|375,54894
385,46042
360,50950
360,18888
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Kore Dili ve Edebiyatı
(İkinci Öğretim)
|DİL
(2017:DİL-3)
|40 + 1
30 + 1
35 + 1
35 + 1
|41
31
36
36
|30.940
26.200
26.200
26.900
|353,83910
368,12712
343,27130
339,61679
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|100 + 3
100 + 3
110 + 3
125 + 4
|103
103
113
129
|146.070
144.000
124.000
122.000
|296,25609
295,61932
288,81886
291,00981
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Maliye
|EA
(2017:TM-1)
|80 + 2
80 + 2
80 + 2
80 + 2
|82
82
82
82
|200.182
188.000
163.000
149.000
|286,15540
314,36035
293,69270
299,73620
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Maliye
(İkinci Öğretim)
|EA
(2017:TM-1)
|80 + 2
80 + 2
80 + 2
80 + 2
|82
82
82
82
|265.635
270.000
228.000
218.000
|263,68509
287,53461
271,14083
271,65581
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|20 + 1
65 + 2
55 + 2
55 + 2
|5
8
53
55
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
|Matematik
|SAYISAL
(2017:MF-1)
|80 + 2
80 + 2
80 + 2
70 + 2
|82
82
82
72
|234.595
244.000
217.000
218.000
|246,95206
242,60210
238,14095
235,32974
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Mekatronik Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|60 + 2
60 + 2
50 + 2
50 + 2
|62
62
52
52
|148.165
133.000
94.800
76.500
|294,80299
304,50800
314,32452
340,10277
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Mekatronik Mühendisliği
(İkinci Öğretim)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|60 + 2
60 + 2
50 + 2
50 + 2
|62
62
52
52
|198.933
209.000
128.000
110.000
|264,09160
253,98982
285,03365
301,62847
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
|Mimarlık
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|90 + 3
90 + 3
60 + 2
60 + 2
|93
93
62
62
|50.422
46.600
38.400
36.500
|392,64002
403,90786
387,95175
404,82144
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Muhasebe ve Finans Yönetimi(Yüksekokul)
(İkinci Öğretim)
|EA
(2017:YGS-6)
|60 + 2
60 + 2
50 + 2
40 + 1
|62
62
52
41
|888.069
817.000
531.000
548.000
|233,32849
260,38594
257,34429
266,25937
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Muhasebe ve Finans Yönetimi(Yüksekokul)
(Ücretsiz)
|EA
(2017:YGS-6)
|60 + 2
60 + 2
50 + 2
40 + 1
|62
62
52
41
|722.100
587.000
422.000
422.000
|247,20329
285,40899
271,02095
282,69053
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(İkinci Öğretim)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|80 + 2
80 + 2
70 + 2
70 + 2
|82
82
72
72
|245.607
223.000
136.877
101.000
|293,70693
298,88304
303,08706
311,21533
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(Ücretsiz)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|80 + 2
80 + 2
70 + 2
70 + 2
|82
82
72
72
|190.726
147.000
95.751
77.400
|312,46102
326,10965
321,20339
324,61965
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
(2017:TM-3)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2
|62
62
62
62
|38.854
34.800
30.100
27.900
|399,52701
418,05292
391,33989
402,51332
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Rus Dili ve Edebiyatı
|DİL
(2017:DİL-3)
|50 + 2
40 + 1
45 + 2
45 + 2
|52
41
47
47
|38.857
35.800
30.000
26.700
|336,03522
344,39763
334,05662
340,28305
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Rus Dili ve Edebiyatı
(İkinci Öğretim)
|DİL
(2017:DİL-3)
|50 + 2
40 + 1
45 + 2
45 + 2
|52
41
47
47
|46.581
46.900
36.700
31.600
|319,19803
318,48852
318,63609
325,16366
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Sanat Tarihi
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|60 + 2
60 + 2
50 + 2
50 + 2
|62
62
52
52
|384.723
263.000
223.000
184.000
|258,13353
287,36957
280,07106
281,94935
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Sanat Tarihi
(Ücretsiz)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|60 + 2
60 + 2
50 + 2
50 + 2
|62
62
52
52
|310.643
225.000
187.000
163.000
|275,62413
298,00161
291,12971
289,37207
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
(2017:TM-2)
|70 + 2
70 + 2
70 + 2
70 + 2
|72
72
72
72
|84.285
79.400
76.400
89.700
|355,33091
377,83161
346,49130
338,64292
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
(2017:TM-3)
|60 + 2
60 + 2
50 + 2
45 + 2
|62
62
52
47
|131.610
113.000
105.822
86.900
|337,46641
363,78987
327,46002
340,74657
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZEL
(2017:TS-1)
|70 + 2
70 + 2
70 + 2
70 + 2
|72
72
72
72
|80.142
45.000
43.400
32.500
|356,35671
370,50780
355,64797
362,54708
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Sosyoloji
|EA
(2017:TM-3)
|60 + 2
60 + 2
50 + 2
45 + 2
|62
62
52
47
|199.180
159.000
137.000
146.000
|308,11775
342,72737
320,06953
312,50423
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Sosyoloji
(İkinci Öğretim)
|EA
(2017:TM-3)
|60 + 2
60 + 2
50 + 2
45 + 2
|62
62
52
47
|275.852
224.000
191.000
206.000
|282,10649
318,43614
299,32854
288,33740
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
|Şehir ve Bölge Planlama
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|70 + 2
70 + 2
60 + 2
60 + 2
|72
72
62
62
|238.678
230.000
168.000
156.000
|245,54931
244,20014
259,06488
264,18694
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Seyrani Ziraat Fakültesi
|Tarımsal Biyoteknoloji
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|25 + 1
25 + 1
25 + 1
35 + 1
|26
19
26
14
|305.905
Dolmadı
263.000
Dolmadı
|223,92792
Dolmadı
197,98705
Dolmadı
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Tarih
(İkinci Öğretim)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|100 + 3
100 + 3
100 + 3
100 + 3
|103
103
103
103
|297.605
172.000
159.000
136.000
|278,99429
316,07336
301,06799
300,60600
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Tarih
(Ücretsiz)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|100 + 3
100 + 3
100 + 3
100 + 3
|103
103
103
103
|194.489
125.000
113.000
104.000
|311,03047
335,67679
319,54101
316,09081
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Seyrani Ziraat Fakültesi
|Tarla Bitkileri
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|35 + 1
35 + 1
36 + 1
35 + 1
|36
32
37
36
|301.644
Dolmadı
253.000
231.000
|226,35067
Dolmadı
222,84863
221,88887
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
|Tıp
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|270 + 7
260 + 7
250 + 7
255 + 7
|277
267
257
262
|9.452
8.960
8.830
9.100
|473,41097
480,44753
461,20982
469,66559
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
|Turizm İşletmeciliği(Fakülte)
|EA
(2017:TM-1)
|60 + 2
55 + 2
55 + 2
55 + 2
|45
57
57
57
|Dolmadı
478.000
417.000
386.000
|Dolmadı
242,13963
228,71815
228,87068
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İkinci Öğretim)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|100 + 3
100 + 3
100 + 3
100 + 3
|103
103
103
103
|186.654
103.000
88.700
77.200
|313,99548
346,72660
331,91173
331,34796
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Ücretsiz)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|100 + 3
100 + 3
100 + 3
100 + 3
|103
103
103
103
|120.913
66.200
56.800
53.300
|343,18850
369,77931
352,20442
349,02621
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
|Türkçe Öğretmenliği
(Ücretsiz)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|70 + 2
70 + 2
70 + 2
70 + 2
|72
72
72
72
|31.699
17.500
16.300
13.500
|406,67377
421,58509
398,51166
402,55412
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Uçak Elektrik-Elektronik(Fakülte)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|60 + 2
50 + 2
40 + 1
0 + 0
|62
52
41
0
|129.998
109.000
87.900
—
|308,25980
325,55830
321,28226
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Uçak Elektrik-Elektronik(Fakülte)
(İkinci Öğretim)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|60 + 2
50 + 2
40 + 1
0 + 0
|62
52
41
0
|152.250
134.000
117.000
—
|292,01856
303,35634
294,37010
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Uçak Gövde-Motor(Fakülte)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|60 + 2
50 + 2
40 + 1
0 + 0
|62
52
41
0
|113.198
95.500
87.900
—
|322,31728
339,61757
321,32315
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Uçak Gövde-Motor(Fakülte)
(İkinci Öğretim)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|60 + 2
50 + 2
40 + 1
0 + 0
|62
52
41
0
|140.351
126.000
111.000
—
|300,45910
310,60006
299,34773
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Uçak Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|40 + 1
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|41
0
0
0
|53.339
—
—
—
|388,58184
—
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Uluslararası İlişkiler
|EA
(2017:TM-3)
|60 + 2
60 + 2
50 + 2
40 + 1
|62
62
52
41
|195.107
179.000
158.329
136.000
|309,64894
334,47248
301,96025
309,20158
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Yüksekokul)
|EA
(2017:YGS-6)
|60 + 2
60 + 2
50 + 2
40 + 1
|62
62
52
41
|625.740
567.000
432.000
382.000
|256,42606
287,91121
269,62990
289,08387
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Yüksekokul)
(İkinci Öğretim)
|EA
(2017:YGS-6)
|60 + 2
60 + 2
50 + 2
40 + 1
|62
62
52
41
|803.407
717.000
531.000
480.000
|240,13548
270,38128
257,37132
274,57887
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
|Veterinerlik
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|68 + 2
68 + 2
68 + 2
65 + 2
|70
70
70
67
|108.228
115.000
118.000
118.000
|331,25230
319,12574
297,19128
293,60100
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Seyrani Ziraat Fakültesi
|Zootekni
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|15 + 1
15 + 1
0 + 0
20 + 1
|16
9
0
6
|299.632
Dolmadı
—
Dolmadı
|224,43181
Dolmadı
—
Dolmadı
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