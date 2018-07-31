2018 YKS tercihlerine az bir süre kala milyonlarca öğrenci üniversitelerin geçen seneki taban puanlarını merak ediyor ve bu konu ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. Haberimiz üzerinden 2017-2018 senesinin üniversite taban puanlarınıa erişim sağlayabilirsiniz...
30 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında iki oturum şeklinde yapılan YKS sınavı ile ilgili üniversitelerin taban puanlarını araştıran öğrenciler üniversitelerin bölüm taban puanlarını ve başarı sıralamalarını merak ediyorlar. Yeni sınav sistemi ile birlikte puan türleri 18 den 5 düşürüldü ve geçtiğimiz günlerde ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) puan hesaplamasıyla ilgili değişikliğe gitti.
2018 YKS sınavı puan hesaplama sistemi değişti?
ÖSYM’nin yaptığı duyuruya göre, “Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 31 Mayıs 2018 tarihli toplantısında, 2018 YKS’de TYT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için Türkçe veya Temel Matematik testlerinin en az birinden en az 0,5, AYT’de ise ilgili puan türünün hesaplanabilmesi için gerekli testlerin en az birinden en az 0,5 ham puan almış olmaları gerektiğine karar verilmiş olup 2018-YKS Kılavuzu bu karar doğrultusunda güncellenmiştir” ifadelerine yer verildi.
Mart ayında yayınlanan kılavuza göre adayların TYT puanlarının hesaplanabilmesi için Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı aranıyordu.
Yani adaylar her iki testten de 0,5 ham puan almak zorundaydı. AYT’de de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerden 0,5 veya daha fazla puan almış olmaları şartı vardı.
Aşağıda il il üniversitelerin taban puanlarını ve bölümleri yer almaktadır. İstediğiniz ildeki üniversitenin taban puanlarına,kontenjan bilgilerine ve bölümlerine ÖSYM'nin yayımlandığı 2017 kılavuzuna ulaşabilirsiniz.
En Küçük ve En Büyük Puanlar - 1
En Küçük ve En Büyük Puanlar - 2
ÖSYM'DEN KONTENJAN AÇIKLAMASI
2018 ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
2018 Üniversite taban ve tavan puanları henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından yayımlanır yayımlanmaz sayfamızda olacaktır.
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