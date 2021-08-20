Erkan Erzurumlu'dan yeni tekli: Yanıyor Yüreğim 0:00 / 0:00

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Müziğini Afro ritimler ve kendi kültürümüzden öğelerin birleştiği 'Sentez Pop' olarak tanımlayan Erkan Erzurumlu, "Yanıyor Yüreğim" şarkısını, "Dinlediğim ilk anda kendine has bir dram havası olduğunu hissettim ama ritmik olarak da tam tersi insanı tempoya sokan bir gidişatı var. Okuma kayıtlarını tamamladıktan sonra özellikle bir yerinde hep onun sesini duyduğum ve tınısını çok sevdiğim kemençeyi denemek istedim." sözleriyle anlatıyor.

"ÇOK KEYİF ALDIM"

"Yanıyor Yüreğim" ile ilgili en özel tarafın aranjenin kendisine ait olması olduğunu söyleyen Erkan Erzurumlu, "Bu tarz farklı denemelerde çalışmak hem geliştirici, hem keyifli oluyor. Beni alışılagelmiş tarzların dışına çıkardığı için çok keyif aldığımı söylemeliyim." şeklinde konuşuyor.



Şarkının klibinde yönetmen koltuğuna oturan Mert Özkan'ın yaratıcı fikirleri sayesinde şarkıyla uyumlu, enerjisi güzel bir klip çekildiğini belirten Erzurumlu, klip çekimlerinin de şarkının yapım aşaması kadar keyifli olduğunu anlatıyor ve bu anlamda tüm ekibe teşekkürlerini iletiyor.



Erkan Erzurumlu'nun "Yanıyor Yüreğim" isimli şarkısı tüm dijital platformlarda yerini aldı. "Yanıyor Yüreğim"in klibi ise sanatçının YouTube kanalında yayında.