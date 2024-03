Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!

"HESABINI NASIL VERECEKTİK"

"Her şekilde doğrunun yanında olmamız lazım. Haklı olanın yanında olmamız lazım ki sesimiz gür çıksın. Benim sesim gür çıkıyor. Doğruyu yapıyor, doğruyu konuşuyoruz. Sahada bizim oyuncularımız da bunu yapsa konuşacak bir şeyimiz yoktu. Sahayı tahrik etmek, saatlerce tribünlerle göz göze gelmek, elleri cebinde bir şehrin havalimanından bakışların ne olduğunu Fenerbahçeliler de ne demek istediğimi anlıyor. Kim bunları yapıyorsa, yarın bir Trabzonspor oyuncusu da yaparsa aynı şeyleri söylerim, fark etmez. Sahanın içerisinde kim tribünleri tahrik ediyorsa, yok olta balık yapıyorsa, el kol hareketleri yapıyorsa, bu kadar gergin ortamda, maçın nasıl oynandığı belli, Trabzon şehrinin yapısı belli. Sevinmek hakkımız değil mi diyorlar, sevinmek herkesin hakkı. Bugüne kadar Trabzonspor evinde mağlup oldu. Her şeyin bir adabı vardır. Bunu da belirtiyorum. Fenerbahçeli bazı oyuncular dikkatimi çekti. Kendi arkadaşlarını uyarıyor. Serdar Dursun sağolsun uyarıyor arkadaşlarını. Adam çıktı, 4-5 defa, emniyet kayıtlarında da var, kendi arkadaşlarını sakinleştirmeye çalıştı. Sahada tahrik edeni de söylemek lazım. Fenerbahçe Kulübü'nden de rica ediyoruz, bu işlerin nasıl olduğunu biliyorlar. Bir yerde seyirciyi bu kadar tahrik ettikten sonra, keşke olmasaydı, yanlıştı ama burada bu işin bu kadar üzerine gitmenin manası var mıydı? Sahanın ortasında kutlamaya hakları var ama durum ortada, herkes her şeyin farkında, soyunma odasında kutlasalar daha iyi olmaz mıydı? Bu sahada birinin başına bir şey gelse hesabını nasıl verecektik? Sahaya giren taraftarımın kafasına vuruldu. Başına bir şey gelse ailesine ne diyecektik? Yazık değil mi!"