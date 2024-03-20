Eşini öldürüp, oğlunu yaraladıktan sonra 4. kattan atladı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir aile faciası yaşandı. Olay, dün saat 23.30 sıralarında Çukurambar Mahallesi, 1458’inci Sokak'ta meydana geldi.

Ev kadını 38 yaşındaki Derya Çetinkaya, bir hafta önce geçimsizlik nedeniyle terk ettiği evine, önceki gün 2 çocuğunu görmek için yeniden döndü. Eve dönen kadın ile kamuda işçi olarak çalışan 41 yaşındaki Murat Çetinkaya arasında dün akşam tartışma çıktı.

"KEŞKE GÖNDERMESEYDİM"

Abla Zeynep Küşlü, kardeşinin eşiyle boşanacağını, evden ayrıldığını ve 2 gün önce çocuklarını görmek için eve geri döndüğü belirterek, "Benim kardeşim yaşamayı çok seviyordu. İçim yanıyor, vicdan azabı çekiyorum. Keşke göndermeseydim. İçinde sırla gitti. 20 yıllık evliliği vardı. Kardeşim vadesiyle ölmedi, benim kardeşimi kesti. Ölüme bilerek gitti aslında. Ama ben bu boyuta geleceğini bilmiyordum. Çocuklarına dayanamıyordu. 'Çocuklarıma dayanamıyorum, bana bir şey yapmaz' diyordu. Bize bir şey söylemedi, deseydi izin verir miydik?" dedi.