Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, 'sıkıyönetim ilanını' savundu

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, sıkıyönetim ilanından bu yana ikinci kez televizyondan halka hitap etti.

Yoon, sıkıyönetim ilanının "idari bir eylem" olduğunu, bu yüzden ayaklanma girişimi olarak değerlendirilemeyeceğini ve soruşturma konusu yapılamayacağını savundu.

Muhalefetin hükümeti felç etmesine karşın ülkeyi korumak ve devlet işlerini normalleştirmek için devlet başkanı olarak sıkıyönetim ilan etme yetkisini kullandığını ifade eden Yoon, "Bu, yüksek düzeyde hesaplanmış bir siyasi hükümdür." dedi.

AA'nın haberine göre; Devlet Başkanı Yoon, sıkıyönetim ilanı nedeniyle azledilmesi ve yargılanması halinde buna karşı koyacağını belirterek, "Ülkenin hükümetini felç eden, devletin anayasal düzenini akamete uğratan güçlerin ve suç gruplarının Kore Cumhuriyeti'nin geleceğini tehdit etmesini önlemek için sonuna kadar savaşacağım." ifadesini kullandı.

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SIKIYÖNETİM SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINAN POLİSLER İÇİN TUTUKLAMA TALEP EDİLECEK

Güney Kore'de sıkıyönetim soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan Emniyet Genel Müdürü Cho Ji-ho ve Seul Metropol Emniyet Müdürü Kim Bong-sik için tutuklama talep edileceği bildirildi.