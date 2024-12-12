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        Haberler Gündem Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, 'sıkıyönetim ilanını' savundu

        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, 'sıkıyönetim ilanını' savundu

        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanının "idari eylem" olduğunu savunarak, azledilmesi ve yargılanması halinde buna karşı koyacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 06:18 Güncelleme: 12.12.2024 - 06:18
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        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, 'sıkıyönetim ilanını' savundu
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        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, sıkıyönetim ilanından bu yana ikinci kez televizyondan halka hitap etti.

        Yoon, sıkıyönetim ilanının "idari bir eylem" olduğunu, bu yüzden ayaklanma girişimi olarak değerlendirilemeyeceğini ve soruşturma konusu yapılamayacağını savundu.

        Muhalefetin hükümeti felç etmesine karşın ülkeyi korumak ve devlet işlerini normalleştirmek için devlet başkanı olarak sıkıyönetim ilan etme yetkisini kullandığını ifade eden Yoon, "Bu, yüksek düzeyde hesaplanmış bir siyasi hükümdür." dedi.

        AA'nın haberine göre; Devlet Başkanı Yoon, sıkıyönetim ilanı nedeniyle azledilmesi ve yargılanması halinde buna karşı koyacağını belirterek, "Ülkenin hükümetini felç eden, devletin anayasal düzenini akamete uğratan güçlerin ve suç gruplarının Kore Cumhuriyeti'nin geleceğini tehdit etmesini önlemek için sonuna kadar savaşacağım." ifadesini kullandı.

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        SIKIYÖNETİM SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINAN POLİSLER İÇİN TUTUKLAMA TALEP EDİLECEK

        Güney Kore'de sıkıyönetim soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan Emniyet Genel Müdürü Cho Ji-ho ve Seul Metropol Emniyet Müdürü Kim Bong-sik için tutuklama talep edileceği bildirildi.

        Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, soruşturmayı yürüten polis yetkilileri, acil gözaltı kararıyla tutulan polis amirlerinin tutuklanması için mahkemeye başvuracaklarını belirtti.

        Söz konusu emniyet müdürleri, 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanı sırasında Ulusal Meclis'in polis kordonuna alınması talimatını vererek, karar için oylama yapacak milletvekillerinin Meclise girmelerini engellemeye çalışmakla suçlanıyor.

        Ülkede acil durum tutuklama hükümleri uyarınca polisin şüphelileri gözaltına almak ve sorgulamak için 48 saati bulunuyor.

        GÜNEY KORE'DE SIKIYÖNETİM İLANI

        Yoon, 3 Aralık gecesi televizyon kanalında yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

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        Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

        Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

        Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

        Bunun üzerine Bakanlar Kurulu'nu toplayan Yoon, kabinenin onayıyla sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

        Seul Yüksek Savcılığının "vatana ihanet", "silahlı kalkışmaya teşebbüs" ve "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle yürütülen soruşturmada Yoon "şüpheli" olarak tanımlanırken, kendisine yurt dışı seyahat yasağı getirilmişti.

        Güney Kore Ulusal Meclisi, 10 Aralık'ta sıkıyönetim ilanı nedeniyle Devlet Başkanı Yoon dahil 8 kişinin "derhal gözaltına alınmasını" içeren karar tasarısını kabul etmişti.

        *Haberin fotoğrafı AP tarafından servis edilmiştir.

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