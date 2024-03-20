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        Mahkemeden Dani Alves kararı

        Barcelona Yüksek Mahkemesi, Dani Alves'in temyiz başvurusunun ardından 1 milyon euro kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi. Brezilyalı eski futbolcu, kefaleti ödediği takdirde cezaevinden çıkabilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 14:29 Güncelleme: 20.03.2024 - 14:29
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        İspanyol Marca gezetesi, Barselona Mahkemesi'nin Dani Alves'in 1 milyon euro kefalet ödediği takdirde serbest kalacağına karar verdiğini yazdı.

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        Cinsel saldırı suçundan 4.5 yıl hapis cezasına çarptırılan eski futbolcusu Dani Alves için karar verildi.

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        İspanyol Marca gazetesinde yer alan haberde Brezilyalı futbolcunun 1 milyon euro kefalet ödediği takdirde serbest kalacağını yazdı.

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        Barselona kentindeki bir eğlence merkezinin tuvaletinde 30 Aralık 2022 gecesi 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Alves, 20 Ocak 2023'te Meksika'dan Barselona'ya geldikten sonra gözaltına alınmış, ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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        İfadesini üç kez değiştiren, son olarak "cinsel ilişkiyi kabul ederek, eşine karşı sadakatsizliğini gizlemek ve eşini korumak için ilk ifadelerinde yalan söylediğini" belirten 40 yaşındaki Alves, bulunduğu Brains 1 Cezaevinden güvenlik gerekçesiyle 23 Ocak'ta Brains 2 Cezaevine nakledilmişti.

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        Barcelona, Alves'in adını 102 eski futbolcunun yer aldığı Barcelona efsaneler listesi grubundan çıkarmıştı.

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