Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından sahada istenmeyen olaylar gerçekleşmişti. Bu olayların ardından sarı-lacivertli camianın ligden çekilmesi gündeme geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, televizyon yayınında konuyu gündeme getirirken Olağan Üstü Kongreye gidileceğini dile getirdi. Peki Fenerbahçe bu kararı alırsa ne olacak? İşte detaylar...
Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, maç sonrası yaşananların ardından ligden çekilme de dahil alınacak aksiyonların değerlendirileceği olağanüstü genel kurul kararı aldı.
Ali Koç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gerekirse bir alt lige düşeceğiz. Her gün ölmektense bir gün öleceğiz. Gerekirse 1 sene oynar, çıkarız." ifadelerini kullandı.
Peki olağanüstü genel kuruldan Fenerbahçe'nin ligden çekilmesi kararı çıkarsa ne olacak?
Futbol Müsabaka Talimatı’nın ‘Puan Silinmesi, Ligden Çıkarılma ve Alt Kümeye İndirme’ başlıklı 24. maddesine göre puan tenzili, takımın lig dışı bırakılması ve bir alt kümeye indirilmesi gereken haller şu şekilde ifade ediliyor:
TFF'NİN BELİRLEYECEĞi TAZMİNATI DA ÖDEYECEK
Bir sezon boyunca müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır.
RAKİPLER HÜKMEN GALİP SAYILACAK
Bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber, bu takım ligden çıkarılarak bir alt lige düşürülür ve bu müsabaka tarihinden itibaren bu takımla müsabakası olan diğer takımlar müsabakaları oynamaksızın hükmen galip gelmiş sayılırlar.