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        Haberler Magazin Ebru Gündeş'ten Hamilelik iddiasına konserli cevap

        Ebru Gündeş'ten Hamilelik iddiasına konserli cevap

        Şubatta Murat Özdemir ile evlenen Ebru Gündeş'in 4.5 aylık hamile olduğu iddiaları gündem oldu. Gündeş, iddialara takvimle cevap verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 16:34 Güncelleme: 20.03.2024 - 16:49
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        Hamile olduğu iddiasına takvimli cevap
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        Şubat ayında Murat Özdemir ile evlenen Ebru Gündeş'in 4.5 aylık hamile olduğu iddia edildi. Gündeş, geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bu iddia hakkında direkt olarak değil, dolaylı olarak cevap verdi.

        4.5 aylık hamile olduğu iddiasına göre; Ebru Gündeş'in haziran - temmuz arasında doğum yapması gerekiyor. Gündeş, tarafından yayımlanan konser takvimine göre, temmuz ve ağustos aylarında bir hayli yoğun.

        Ebru Gündeş, temmuzda; 5, ağustos da 5 konser olmak üzere iki ay içinde 10 konser verecek. Gündeş'in eylülde ise kesinleşmiş iki konseri bulunuyor.

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        #ebru gündeş
        #Ebru Gündeş hamile
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