Mont Saint Michel'de 21 Mart 2015'te gelgitin şiddeti 120 üzerinden 119 olarak ölçülmüştü. 'Yüzyılın gelgiti' olarak adlandırılan doğa olayını o tarihte yaklaşık 30 bin kişi izlemiş ve bir sonraki büyük gelgitin 3 Mart 2033'te izleneceği öngörülmüştü.