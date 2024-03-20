Akaryakıtta 'tek fiyat' dönemi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yayımladığı karar taslağında akaryakıt istasyonlarında farklılaştırılmış isimlerle akaryakıt satışının durdurulacağını duyurdu. 30 Nisan'da yürürlüğe girecek uygulamayla, istasyonlarda sadece benzin, motorin ve LPG isimleriyle tek fiyat üzerinden satış yapılacak
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt istasyonlarında tek fiyat uygulamasını başlatıyor.
Kurumun internet sitesinden yayımlanan, "Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Karar Taslağı"nda konuya dair değişiklikler duyuruldu.
30 Nisan'da yürürlüğe gireceği belirtilen uygulamaya göre; farklı isimlerle satılan benzin, motorin ve LPG satışı durdurulacak. İstasyonlarda tek fiyat uygulaması başlayacak.
İstasyonlarda görülen, yüksek performanslı olduğu belirtilen farklı isimler verilen yakıtların satışı yapılamayacak.
Yayımlanan karar taslağında şu ifadelere yer verildi:
MADDE 1 – 24/7/2019 tarihli ve 30841 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8730 Sayılı Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kurul Kararının 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi metinden çıkarılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Kurul Kararının 6 ncı maddesinin ikinci, beşinci ve altıncı fıkraları metinden çıkarılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(8) Akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıtlar için fiyat farkı uygulanamaz.”
MADDE 3 – Aynı Kurul Kararının 7 nci maddesinin ikinci fıkrası metinden çıkarılmıştır.
MADDE 4 – Aynı Kurul Kararının Ek-1’inde yer alan Farklılaştırılmış Akaryakıt Bilgi Formu’ndan “DKA olarak kullanılacak mı?(3) : Evet/Hayır” ibaresi çıkarılmıştır.
MADDE 5 – Aynı Kurul Kararının Ek-2’sinde yer alan Farklılaştırılmış Ürün Bilgilendirme Metninde yer alan “Fiyat farkı uygulanan akaryakıt, sadece tüketicinin talebi doğrultusunda ikmal edilebilir.” ibaresi metinden çıkarılmıştır.
MADDE 6 – Bu Karar 30/4/2024 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.