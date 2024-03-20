Günlük hayatta işimizi kolaylaştıran basit teknolojilerden biri de yürüyen merdivenler. Bu zamana kadar pek çok kez merdiven kenarında yer alan fırçaları görmüşsünüzdür. Haberimizde sizin için bu fırçaların kullanım amacını derledik. İşte, yürüyen merdivendeki fırçaların ne işe yaradığına dair detaylar...