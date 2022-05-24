Erzurum’da heyelan: 3 yaralı Vali Okay Memiş bölgede incelemelerde bulundu HES işletmesine ait borunun patlaması sonucu heyelan meydana geldi

Erzurum’da heyelan yol kapattı. Erzurum Valisi Okay Memiş bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Gece saat 24.00 sıralarında Tortum Pehlivanlı ile Bağbaşı yol ayrımının 500 metre ilerisinde HES işletmesine ait 2200'lük borunun patlaması sonucu heyelan meydana gelerek yolun kapanmasına neden oldu. Heyelan nedeniyle 3 kişi hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı.

Yaralılardan İshak Yıldız (41) (vücudunda hafif çizik ve ezikler mevcut) ve Erol Erkanlı (32) (kırıkları mevcut) Erzurum'a sevk edildi. Murat Akçakoca (vücudunda hafif çizikleri mevcut) Uzundere Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay yerine AFAD, Jandarma, ambulans ve sağlık ekipleri, itfaiye, Büyükşehir Belediyesi şantiyesinden iş makinası, Karayolları ekibi, elektrik direklerinin etkilenmesi nedeniyle ARAS Elektrik ekibi sevk edildi.

Ekipler olay yerinde çalışmakta olup heyelan altında herhangi birinin bulunmadığını bildirildi.

Tortum Taşdibi mevkiindeki heyelanda biriken suyun Pehlivanlı istikametinde bulunan evlere zarar verebileceği düşünülerek Pehlivanlı istikametine 10 ev ihtiyati olarak boşaltıldı.

Yaralanan şahıslar boru patlağı için olay yerine giden HES çalışanları olup 3 yaralıda tedavilerinin ardından taburcu edildi,

Öte yandan olay yerine DSİ ekipleri de sevk edildi. Tortum Kaymakamımız olayın akabinde olay yerine intikal ederek çalışmaları bizzat koordine ediyor.

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