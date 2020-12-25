SIM kartlar tarih oluyor! Günün en çok merak edilen haberlerinden biri oldu. Sim kartların yerini artık esim alacak. Peki, esim nedir? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli firmalarca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun iş birliğinde tasarlanan eSIM teknolojisine ilişkin, "Türk mühendislerince geliştirilen ve fiziksel SIM kartın yerine kullanılacak eSIM 2021'de hayata geçecek" ifadesini kullandı.



ESIM NEDİR?

Telefona takılan küçük beyaz plastik kartlar olarak tanıdığımız SIM kartların aksine, eSIM, elimizle dokunabileceğimiz fiziki bir kart değil. Akıllı telefonunuza iliştirilecek küçük bir çipten ibaret. eSIM'lerle artık yeni bir telefon numarası kullanmak için plastik SIM kartı değiştirmenize gerek olmayacak. eSIM tek bir telefonda iki hat kullanmaya olanak sağlıyor.

eSIM'İN AVANTAJLARI

eSIM'leriniz, telefonunuzun içine gömülü olduğundan asla kaybolmaz ve hasara uğramaz. Bu yüzden SIM kart değiştirmek için operatörlere ücret ödemezsiniz.eSIM'leri destekleyen ağlar arasında kolayca geçiş yapılabilir. Yani operatör değiştirdiğinizde SIM kart değiştirmeniz gerekmez.Akıllı telefon üreticileri SIM kart yuvalarını yıllar boyunca küçültse de, eSIM sayesinde artık SIM kart yuvası tarihe karışıyor.Artık eSIM'ler sayesinde iğne taşıma derdiniz de olmayacak.

ESIM NE ZAMAN ÇIKACAK?

eSIM mimarisinin hem M2M/IoT cihazlara hem de vatandaşların günlük hayatta kullandığı cihazlara önemli kolaylıklar sağlayacağını belirten Karaismailoğlu, "Bu teknoloji, yerli ve milli olarak sıfırdan, yerli firmalar tarafından BTK ile iş birliği halinde geliştirildi. Türk mühendislerince geliştirilen ve fiziksel SIM kartın yerine kullanılacak eSIM 2021'de hayata geçecek." değerlendirmesinde bulundu.