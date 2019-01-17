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Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, İstanbul 21’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılanan Ali Karal katıldı. Karal çiftinin kızları Cansu Karal ise mağdurlara ayrılan bölümde avukatlarla birlikte oturdu.
“KIZIM NE DİYORSA KABULÜMDÜR”
Son savunması sorulan Ali Karal ağlayarak şunları söyledi: “Çocuklarım nasıl bir baba olduğumu bilirler. Cani değilim. Bütün hayatımı evime ve çocuklarıma adadım. Eşimi öldürmek gibi bir niyetim olmadı. Hakkımdaki suçlayıcı beyanları, eşime şiddet uyguladığıma ilişkin ifadeleri kabul etmem mümkün değil. Kızım burada o nasıl bir insan olduğumu söylesin o ne diyorsa kabulümdür. Kızım beni anlasın.”
YAPTIĞININ CEZASIZ KALMASINI İSTEMİYORUM
Duruşmada söz verilen Cansu Karal ise “İyi bir baba olması bunu yaptığı gerçeğini değiştirmiyor. Bir insanın iyi olması o fiili gerçekleştirmediği anlamına gelmiyor ama bunu yaptı. Yaptığının cezasız kalmasını istemiyorum” dedi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Ali Karal’ı eşi Leyla Karal’ı “Kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, tasarlama ve canavarca his veya eziyet çektirme eyleminin gerçekleşmediği gerekçesi ile bunlara ilişkin istemin reddine karar verdi.
HAKSIZ TAHRİKİ GEREKTİREN BİR NEDEN YOK
Mahkeme heyeti, Ali Karal’ın savunmalarında eşi Leyla Karal’dan kaynaklandığını beyan ettiği kendisine yönelik hakaret etmesi, ağır kelimeler kullanması, erkekliğine laf etmesi, olayın hemen öncesinde de hakaret ederek yüzüne tükürmesi biçiminde belirttiği ve haksız tahrik altında olayı gerçekleştirdiği yönündeki hususların sabit olduğunu kabul edecek kanıtların bulunmadığını ifade etti. Savunmanın bir an için gerçek olduğu düşünülse bile gerçekleşen kasten öldürme eyleminin haklılığına ilişkin hukuka uygun ve yasanın hedeflediği haksız tahrik hükümünün uygulanmasını gerektirir nedenler olarak kabul edilemeyeceği anlaşıldığından hâksiz tahrik indirimi yapılmasına yer olmadığına hükmetti.
TAKDİRİ İNDİRİM UYGULAMADI
Mahkeme heyeti ayrıca Ali Karal’ın suç konusu eylemi gerçekleştirmesinden sonra ve yargılama sürecinde ortaya koyduğu davranışları, sözlü ve savunmaya ilişkin olarak pişmanlıktan söz etmesi dışında yargılamanın seyrine katkı verecek olumlu bir davranışın bulunmaması ve başkaca takdiri indirim hükmünün uygulanmasını gerektirir hukuksal ve yasal gerekçelerin bulunmamasını dikkate alarak takdir indirimi uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.
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