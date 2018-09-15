Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'deki teröristlere yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nın dördüncü gününde Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı, teröristlerin hain tuzağında şehit olmuştu. Teröristler şehit Usta'nın naaşını kaçırmış, Usta'nın naaşı olaydan 2 ay sonra yurda getirilip defnedilmişti. Bu hain saldırının faillerine yönelik çalışmalar MİT, jandarma ve emniyetin istihbarat ekipleri tarafından aralıksız sürdürüldü. Yapılan çalışmalar sonucunda 9 PKK/YPG'li terörist, Afrin'de düzenlenen başarılı operasyonlarla tek tek yakalandı. Hainler, Hatay'a getirilerek İl Jandarma Komutanlığı'nda sorguya alındı.

EŞİ, KIZI VE AİLESİ ŞEHİDİN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

Teröristlerin yakalandığı haberini alan şehit Usta'nın eşi Saide Üstüner Usta, kızı Miray Nil Usta ve ailesiyle birlikte eşinin Cebeci Askeri Şehitliği'ndeki kabrini ziyaret etti. Saide Üstüner Usta, şehit kocasının kabrini temizledi. Şehidin kayınpederi Emre Üstüner, MİT’i bu başarılı çalışmasından dolayı tebrik ettiğini belirterek, "Ama bu hainleri bana göstermelerini ve yüzlerine tükürmek istiyorum. Duygularım çok yoğun. O kişiliksiz, haysiyetsiz vatan hainlerinin bir an önce gerekli cezaya çarptırılmasını istiyorum" diye konuştu.

"BU İŞİ YAPANLARI GÖRMEK VE PARÇALAMAK İSTİYORUM"

İHA'nın haberine göre, vatan hainlerine idam cezası getirilmesini isteyen Üstüner, teröristlerin yaptıklarının yanına kalmamasını, en ağır cezanın verilmesini istediğini söyledi. Üstüner, acılarının daha da depreştiğini ifade ederek, "Bu işi yapanları görmek ve parçalamak istiyorum. İçimde bir canavar var. Kızım da öyle durumda. Ama yapacak bir şey yok. Böyle yaşayacağız" diye konuştu.

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