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Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde, geçen yıl, sulama kanalında cansız bedeni bulunan Salih Öcal cinayetiyle ilgili yeğeni N.B. ve onun eşi V.B., gözaltına alındı. Jandarmada ifade veren V.B., Salih Öcal ile ilişkilerinin olduğunu, N.B.'nin bunu öğrenince dayısını öldürdüğünü itiraf etti. Adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ORTADA SADECE BİR CESET VARDI
AA'da yer alan habere göre, 3 Haziran 2018'de, Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde bir erkek cesedi bulunması üzerine jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Yapılan inceleme sonucu cansız bedenin, Salih Öcal'a ait olduğu belirlendi. Yapılan otopside, Öcal'ın, başına bir sert cisimle vurularak, öldürüldüğü saptandı. Jandarma ekipleri, Salih Öcal'ı öldürüp, sulama kanalına atan kişi ya da kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.
JASAT'TAN MUHTEŞEM SUÇ ANALİZİ
Soruşturma kapsamında görevlendirilen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT),ilçedeki güvenlik kameralarını, olay yeri, cenaze töreni ve cesedin sudan çıkarılması sırasında çekilen görüntüleri tek tek incelemeye başladı. 260 saatlik görüntü kaydı büyük bir titizlikle incelendi. JASAT'ın yaklaşık 8 ay süren incelemesi sonucu Salih Öcal'ın görüntülerde şüpheli tavırlar sergileyen yeğeni N.B. ve onun eşi V.B. gözaltına alındı.
CEP TELEFONUNDA YAPTIĞI ARAMALAR
N.B'nin, cep telefonu aracılığıyla internetteki arama motorundan "sudan çıkan ceset", "bozulan", "boğulan", "beş gün kalsa", "sudan çıkan insan cesedi" kelimeleriyle araştırma yaptığı tespit edildi. N.B.'nin evinde yapılan aramada, dayısına ait olduğu belirlenen cep telefonu da bulundu. Jandarmada ifade veren V.B., Salih Öcal ile ilişkilerinin olduğunu, N.B.'nin bunu öğrenince dayısını öldürüp, sulama kanalına attığını söyledi. V.B. de eşinin eve çağırdığı dayısını öldürdüğünü itiraf etti.
HER İKİSİ DE TUTUKLANDI
V.B.'nin evindeki halıların ise olaydan 1 gün sonra temizlenmesi için yıkama şirketine gönderildiği belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.B. ve eşi V.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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