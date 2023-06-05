Esnemek neden bulaşıcı olabiliyor? Bilim cevaplıyor

Çoğunlukla bir kişinin esnemesi, zincirleme olarak diğer kişilerin de esnemesine yol açar. İnsanların yaklaşık yüzde 60-70'i, gerçek hayatta veya bir fotoğrafta başka birinin esnediğini gördüklerinde ve hatta esneme hakkında bir şeyler okuduklarında esner. Peki, esnemek neden bulaşıcıdır?

Bunun hakkında kesin bir bilgimiz yok ama 2010 yılında Connecticut Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma esnemenin empati ile ilgili olduğunu düşündürüyor.