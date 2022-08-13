Önce tatil, sonra iş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin Esra Sönmezer'den önce tatil, sonra iş - Magazin haberleri
ABONE OL

Esra Sönmezer'den önce tatil, sonra iş

Esra Sönmezer, Bodrum tatilini noktalamasının ardından soluğu rol aldığı Hollywood yapımı "The Hope" (Umut) filminin setinde aldı

Esra Sönmezer'den önce tatil, sonra iş - Magazin haberleri
Önce tatil, sonra iş
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Her yıl olduğu gibi bu yıl da soluğu Bodrum Türkbükü'nde alan Esra Sönmezer, tatilin son gününde iskelede objektiflere takıldı.

Denize girip, suyun keyfini çıkaran Sönmezer, güneşten korunmak için de şemsiyenin altına saklandı.

Esra Sönmezer, tatilden döner dönmez ise Hollywood yapımı "The Hope" (Umut) filminin setine çıktı.

Dram türündeki filmde renkli ve eğlenceli bir karakter olan "Nunu"yu canlandıran Sönmezer, Sapanca'daki setten kareler paylaşmayı da ihmal etmedi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Nihat Doğan hayranıyla evlendi! Nihat Doğan'ın eşi kimdir? - Son dakika magazin haberleri
MAGAZİN Nihat Doğan evlendi
Arthur Masuaku'ya yoğun ilgi - Magazin haberleri
MAGAZİN Yeni transfere yoğun ilgi
Yağmur Tanrısevsin: Aşka ayıracak vaktim yok - Magazin haberleri
MAGAZİN "Aşka ayıracak vaktim yok"
Öner Erkan ile Fırat Çelik'in koyu sohbeti - Magazin haberleri
MAGAZİN Koyu sohbet
Cengiz Coşkun ile Beatrica Lorena evlendi - Magazin haberleri
MAGAZİN 8 yıllık aşkta mutlu son
Kadir İnanır: Başka zaman konuşuruz - Magazin haberleri
MAGAZİN "Başka zaman konuşuruz"
Merve Boluğur'dan o soruya yanıt yok! Murat Dalkılıç... - Magazin haberleri
MAGAZİN Küskün Merve!
İbrahim Kendirci: Annemden saklıyordum! - Magazin haberleri
MAGAZİN "Annemden saklıyordum!"
Nida Büyükbayraktar kimdir ve kaç yaşında? Petek Dinçöz'ün nişanlısı Nida Büyükbayraktar nereli, ne iş yapıyor, ve çocuğu var mı?
MAGAZİN Nida Büyükbayraktar kimdir?
Banu Alkan'ın nişanlısı Kemal Yıldız kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, ne iş yapıyor? Banu Alkan ile Kemal Yıldız'ın aralarında kaç yaş fark var?
MAGAZİN Banu Alkan'ın nişanlısı Kemal Yıldız kimdir?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.