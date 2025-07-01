Euro 47 TL'yi gördü

Güne 46,9641 ile başlayan Euro/TL gün içerisinde TSİ 12.47 itibarıyla 47,1550'ı gördü.

36.4849 TL olan yılbaşı başlangıç değerine göre euro yüzde 28'in üzerinde oranında değer kazandı.

Euro, son bir yıla göre ise 35.1010 liradan yükselerek yüzde 33'ün üzerinde değer kazancı yaşadı.

Grafik: Bloomberg HT

ALTIN DA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Öte yandan altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 270 liradan işlem görüyor.

Ons fiyatındaki yükselişe paralel dün değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 değer kazanarak 4 bin 228 liradan tamamladı.

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Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1 artışla 4 bin 270 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 6 bin 990 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 860 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,9 primle 3 bin 332 dolardan işlem görüyor.

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