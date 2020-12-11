Star TV'nin uzun zamandır tanıtımları yapılan Akrep dizisinin oyuncuları araştırılıyor. Akrep dizisinde Ferda karakterini canlandıran Evrim Alasya merak ediliyor. Akrep dizisinin Ferda'sı Evrim Alasya kimdir? Evrim Alasya kaç yaşında? İşte Evrim Alasya dizileri ve tiyatro oyunları...
EVRİM ALASYA KİMDİR?
Evrim Alasya 2 Ağustos 1979 tarihinde İzmir'de doğan Türk oyuncu şu an 41 yaşındadır.
Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başlamıştır. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakaladı.
EVRİM ALASYA TİYATRO OYUNLARI
Lokomapüf
Androcles ve Aslan
Mutluluk Dağıtan Eskici
Mavi Pullu Balık
Yel Değirmeni
Fırtına
Ben Bir Kurbağayım
Küçük Kız ve Yıldız
Ayrılık
Deli Dumrul
Atinalı Timon
7 Şekspir Müzikali
Don Juan'ın Gecesi
İki Bekar
EVRİM ALASYA DİZİLERİ VE FİLMLERİ
|Yapım
|Yıl
|Karakter
|Notlar
|Akrep
|2020-
|Ferda
|Dizi
|Kırmızı Oda
|2020
|Meliha Kınık
|Dizi
|Koca Koca Yalanlar
|2018
|Müjgan
|Dizi
|Güneşin Kızları
|2015-2016
|Güneş Yılmaz/Güneş Mertoğlu
|Dizi
|Benim Adım Gültepe
|2014
|Suna
|Dizi
|Muhteşem Yüzyıl
|2012
|Ayşe Hafsa Sultan (gençliği)
|Dizi
|Gönülçelen
|2010
|Balçiçek
|Dizi
|Muro
|2008
|Fidan
|Film
|Gece Sesleri
|2008
|Neslihan
|Dizi
|Başka Semtin Çocukları
|2008
|Evrim
|Film
|Ihlamurlar Altında
|2005
|Sema
|Dizi
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