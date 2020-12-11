Star TV'nin uzun zamandır tanıtımları yapılan Akrep dizisinin oyuncuları araştırılıyor. Akrep dizisinde Ferda karakterini canlandıran Evrim Alasya merak ediliyor. Akrep dizisinin Ferda'sı Evrim Alasya kimdir? Evrim Alasya kaç yaşında? İşte Evrim Alasya dizileri ve tiyatro oyunları...

EVRİM ALASYA KİMDİR?

Evrim Alasya 2 Ağustos 1979 tarihinde İzmir'de doğan Türk oyuncu şu an 41 yaşındadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başlamıştır. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakaladı.

EVRİM ALASYA TİYATRO OYUNLARI

Lokomapüf

Androcles ve Aslan

Mutluluk Dağıtan Eskici

Mavi Pullu Balık

Yel Değirmeni

Fırtına

Ben Bir Kurbağayım

Küçük Kız ve Yıldız

Ayrılık

Deli Dumrul

Atinalı Timon

7 Şekspir Müzikali

Don Juan'ın Gecesi

İki Bekar

EVRİM ALASYA DİZİLERİ VE FİLMLERİ