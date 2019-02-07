Eyüp Aratay Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

İpragaz CEO'su Eyüp Aratay'ın Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;

İpragaz olarak 2018'i nasıl tamamlamıştınız; 2019 beklentileriniz neler?

Aratay: Biz Türkiye olarak Avrupa'nın 2'inci büyük, Dünya'nın 15'inci en büyük LPG pazarıyız. 2018 ilk 8 ay bizim pazar yüzde 4 büyüme gerçekleştirdi. Son çeyrekte 3-3.5 gibi bir daralma oldu. Toplamda 2018'de pazarı yüzde 2 büyüme ile kapattık. 2019 Ocak ayında tüketim daralmasını hala yaşadık, bütün segmentlerde talebe yönelik bir daralma mevcut. 2019'un ilk yarı yılında biraz daha durağan bir enerji pazarı özellikle LPG sektöründe bir beklentimiz var. Ama ikinci yarıdan itibaren biz tekrar pazarın yukarı doğru ivmeleneceğini bekliyoruz. Yine yılda 1.5-2 gibi bir büyümeyi yakalarız diye düşünüyorum.

Fiyatlar açısından nasıl bir yıl olur? Hem kurların etkisi hem de küresel petrol fiyatlarını da göz önünde bulundurursak neler söylersiniz?

Aratay: Bizim perakende tarafında tüp satışımız %12 artmış yüzde 20 enflasyona karşı..Otogazda ise artış yüzde 13 olarak gerçekleşmiş. Petrole bakarsak geçen sene 63 Dolar ile açmıştı yılı şu anda da 62 Dolar seviyelerinde..Dövizin de artmasıyla tabi petrol yukarılara çıkmıştı. Hükümetimiz de eşel mobil uygulamasını yapmıştı ve Mayıs'tan bu yana tüketici fiyatlarında bir değişime müsaade edilmedi.

Tabi Uluslararası olaylarda etkiliyor fiyatları..Venezuela krizi var ve Dünya'nın en büyük petrol rezervine sahip ülkesi. ABD'nin İran'a uyguladığı ambargolar var, OPEC ülkelerinin üretimi azaltma ve kotalarda antlaşma gibi konular var. Bütün bunlar Brent petrolün siyasi gelişmelere bağlı olarak rotasını belirleyecek. Ama benim şahsi görüşüm 2019 yılında daha stabil bir düzende 65 bandında petrolün gidebileceği yönünde. Kurlarda da kabul edilebilir düzeylerde gidilirse tüketici nezdinde 2019'un çok zorlu fiyatlama yılı olmayacağını düşünüyorum.

LNG yatırımlarınız var..LNG de büyüyen bir pazar burada yatırımlarınız devam edecek mi? Türkiye LNG'yi depolama kapasitesini ne kadar daha artırmalı?

Aratay: Bugün Türkiye LNG'yi Nijerya'dan veya ABD'den de alabiliyor. Türkiye'de kendi arz güvenliğini sağlamak amacıyla LNG'ye yatırım yapıyor. Bizim iki tane terminalimiz var birisi Aliağa'da Ege Gaz Terminali, biri Marmara Ereğlisi'nde Botaş terminali, iki tane de yüzer terminalimiz var; birisi yine Aliağa'da birisi de Hatay bölgesinde. Avrupa'da da LNG terminalleri yapılıyor doğalgaza bağımlılığı azaltmak için. Türkiye'den de ihracat yapmak için potansiyel var görüşmeler yapılıyor.

Fakat LNG'de en önemli konulardan biri de bunun ulaşımda kullanılması, kamyonlarda, ağır taşıtlarda. Bizde bu konuda pilot çalışmalarına başladık, ben inanıyorum ki önümüzdeki dönem enerji dünyasında en büyük gelişmelerden biri LNG'nin otomotiv yakıtı olarak daha fazla yollarda yer alması olacak.

2019 yatırım planlarınız nasıl?

Aratay: Şimdi iş dünyasının en önemli sorusu biliyorsunuz durgunluk yaşanan dönemlerde yatırımlarda dikkatli olmak. Biz İpragaz olarak 2019'da aynı şekilde yola devam edeceğiz. Yatırım yapmaya devam edeceğiz.

Sektörde bir finansman sıkıntısı yaşanıyor özellikle elektrikte..2019 bu açıdan nasıl geçer?

Aratay: Büyük yatırımcılar açısından bir zorluk var..2019 için küçük segmentte iç finansman kaynaklarında bir sorun görmüyorum. Bütün bir coğrafyayı ele alırsak, yabancı Bankalardan da borçlanmak zorlaştı, ben 2019'un ilk yarısında bu sıkıntıların devam edeceğini düşünüyorum veya maliyetlerin yüksek olabileceğini düşünüyorum. Fakat 2'inci yarıda daha iyi olacağını küresel anlamda bir rahatlama olacağını düşünüyorum.

Özellikle stratejik yatırımcılar için güzel fırsatlar var şu an Türkiye'de.

Siz İpragaz olarak satın almalar düşünüyor musunuz?

Aratay: Biz geçmişte de satın almalar gerçekleştirdik, LPG'de 3 tane satın alma yaptık geçen sene terminal satın aldık. Biz oradaki ısrarımıza devam edeceğiz. Konsolidasyon tarafında da fırsatları kovalayacağız diyebilirim.