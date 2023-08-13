Ezgi Mola: Bağdaş kurabiliyorum, bakın
İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Ezgi Mola, yoga derslerine başladı. Ünlü oyuncu, "Bağdaş kurabiliyorum, bakın" dedi
Yaklaşık 4 yıldır aşk yaşayan Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, 8 Mayıs'ta evlenmişti. Şimdilerde anne-baba olmaya hazırlanan çiftten Mola, bu süreçte yoga derslerine başladı.
"BAĞDAŞ KURABİLİYORUM, BAKIN"
Tatilde bikinisiyle kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, "Bugün yoga dersine başladım. Bağdaş kurabiliyorum, bakın" şeklinde konuştu. Heyecanı gün geçtikçe artan Ezgi Mola'nın keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.
"HEPİMİZİN DUASI BUDUR" DEMİŞTİ
Mola, hamileliğiye ilgili, "Tek dileğimiz sağlıkla, huzurla, dualarla gelsin. Hepimizin duası budur" demişti.
Fotoğraflar: Instagram