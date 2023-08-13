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        Haberler Magazin Ezgi Mola: Bağdaş kurabiliyorum, bakın - Magazin haberleri

        Ezgi Mola: Bağdaş kurabiliyorum, bakın

        İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Ezgi Mola, yoga derslerine başladı. Ünlü oyuncu, "Bağdaş kurabiliyorum, bakın" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2023 - 10:58
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        Yaklaşık 4 yıldır aşk yaşayan Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, 8 Mayıs'ta evlenmişti. Şimdilerde anne-baba olmaya hazırlanan çiftten Mola, bu süreçte yoga derslerine başladı.

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        "BAĞDAŞ KURABİLİYORUM, BAKIN"

        Tatilde bikinisiyle kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, "Bugün yoga dersine başladım. Bağdaş kurabiliyorum, bakın" şeklinde konuştu. Heyecanı gün geçtikçe artan Ezgi Mola'nın keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

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        "HEPİMİZİN DUASI BUDUR" DEMİŞTİ

        Mola, hamileliğiye ilgili, "Tek dileğimiz sağlıkla, huzurla, dualarla gelsin. Hepimizin duası budur" demişti.

        Fotoğraflar: Instagram

        #ezgi mola
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