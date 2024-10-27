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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa'da yavru köpeği parke taşıyla öldürdü! O şüpheli gözaltında | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa'da yavru köpeği parke taşıyla öldürdü! O şüpheli gözaltında

        Şanlıurfa'da vicdanları yaralayan bir olay meydana geldi. Sokakta yürüyen bir kişi üzerine doğru gelen yavru köpeği parke taşıyla öldürdü. Valilikten konu ile ilgili açıklama geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 23:03 Güncelleme: 27.10.2024 - 23:03
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        Vicdansız! Yavru köpeği parke taşıyla öldürdü
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        Şanlıurfa'da, sokakta yürüyen bir kişi üzerine doğru gelen yavru köpeği parke takıyla vurarak öldürdü. Çevredekilerin tepki göstermesine rağmen şüpheli bölgeden uzaklaştı. Olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından şüpheli polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

        Olay, Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği açıklanmayan bir kişi, sokakta kendisine doğru koşan yavru kepeğe yerden aldığı kaldırım taşını fırlattı. Köpek taşın başına isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığıldı. Aşırı kan kaybettiği belirlenen köpek, kısa süre sonra öldü. Olaya tanık olan çevredeki vatandaşların tepki gösterdiği şüpheli kişi ise bölgeden uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasıyla büyük tepki topladı.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Şanlıurfa Valiliği’nden olayın ardından yapılan açıklamada, 26 Ekim 2024 tarihinde Eyyübiye Yenice Mahallesi'nde gerçekleşen bu acı olayın ardından köpeğe zarar veren şahsın Emniyet birimleri tarafından tespit edilerek gözaltına alındığı ve hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Ayrıca, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince şahsa 7 bin 216 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

        Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

        “Hayvanlara kötü davranılması, zarar verilmesi yasalara ve hayvan haklarına aykırı bir davranış olduğu gibi insanlık dışı bir durumu da ifade etmektedir. Bu tür davranışlar, ilgili birimlerimiz tarafından hızla tespit edilmekte ve sorumlular hakkında gerekli yaptırımlar uygulanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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