Ezhel, geçtiğimiz yıl Mekanın Sahibi şarkısı ile tartışmaların fitilini ateşleyen Norm Ender hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ezhel, Norm Ender'in şarkısında kendilerini popüler kültüre köle olmakla suçladığını ancak söylediği ne varsa kendisinin yaptığını dile getirirken, “Biz bir şey yapmadık. Herhalde bize gıcık oldu” dedi.

"ADAM BİZE SÖVEREK PARA KAZANDI"

Ezhel, Norm Ender’in Mekanın Sahibi şarkısına ilişkin Bavul Dergi'ye yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

Şarkıda dediklerinin daha arkasında dursun isterdim. Anlamadım arkadaşı. Değişik bir şey oldu. Adam bize söverek para kazandı valla mükemmel bir sistem. İnsanlar sonra bizden tiksindiler nefret ettiler anlamadım ne yaptık nasıl oldu.

"HINCINI ALDI"

Bizi sevmeyen insanları bir odak noktasına topladı ve hıncını aldı. İnsanlar sevindiler kavgayı da sevdikleri için. Ondan sonra programlara talk şovlara çıktı. Orada da bize sövdü, saydı, hakaret etti. Bizim kültürde var işte. Aynı şeyleri ben yazsam, kafiyesiz rap falan, mesela yapamazdım. Ya da ben öyle yazsam benim fanlarım beni yok ederdi o yüzden de üzülüyorum.

"DAHA AKILCI ŞEYLER BEKLERDİM"

Diss evet belli bir şeye göre kazanılır ama çok vasat bu. Daha güzel bir şey olsun isterdim. İnsanların dönüp bize söylediği şeyler çok komik oldu sonra. Bize laf sokuyorlar ama komik şeyler söylüyorlar insanın gülesi geliyor. Daha sağlam daha akılcı şeyler beklerdim.