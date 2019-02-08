Türkçe hip hop müziğin başarılı oluşumlarından olan ve Da Poet, Farazi, Kayra, Savai ve Sorgu'dan oluşan 90 BPM'in üyelerinden Farazi yurt dışına açılıyor!

Daha önce 90 BPM, Farazi V Kayra, Anti-Kahraman, Sahtekar gibi bir çok grup ve projeden tanıdığımız İstanbullu prodüktör Farazi, bu kez rap müziğin doğduğu yer olan ABD'nin Sacramento'da müzik yapan rapçi Chuuwee ile ortak bir proje yayınlamaya hazırlanıyor.

Daha önce Large Professor, Del The Funky Homosapien, Lee Bannon gibi bir çok önemli isimle çalışmış, Rakim, Mistah F.A.B, Rhymefest gibi bir çok önemli isimle aynı sahneyi paylaşmış olan Chuuwee, "Low Level iNTELLIGENCE" isimli albümde Farazi'nin oldschool tabanlı beat'leri üzerine hünerlerini sergileyecek.

Çıkış tarihi henüz belli olmayan albümün ilk single'ı "iLL" Hollanda menşeli plak şirketi Below System Records aracılığıyla yayınlandı ve şu anda tüm dijital platformlarda.