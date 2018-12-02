Türkçe hip hop müziğin başarılı oluşumlarından olan ve Da Poet, Farazi, Kayra, Savai ve Sorgu'dan oluşan 90 BPM'in üyelerinden Farazi yeni albümünü yayınladı.

Daha önce "Craft", "Dünyadan Kovuldu", "90 Günleri B. 1", "90 Günleri B. 2" adlarıyla 4 solo albüm yayınlayan Farazi, yeni albümünde 90 BPM isimli stüdyo kurulduğundan beri yayınladıkları çalışmaların altyapılarını derledi.

Farazi’nin "90 Günleri" serisinin son albümünde, yeni çalışmalar da bulunuyor.

13 şarkıdan oluşan albümde Farazi'nin 11 adet solo çalışması bulunurken Negatif ve Trakya Bambaataa ile ortak iki eseri de yer alıyor.





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