Eski sevgilisi konuştu 0:00 / 0:00

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in internet sistemlerini kapatması ve yaklaşık 2 milyar dolarlık kripto para ile yurt dışına kaçması gündemdeki yerini koruyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



391 bin kişinin işlem yaptığı Thodex'te yaşananların Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılığı olduğu belirtiliyor. Reklamlarında Burcu Esmersoy, Eda Ece, Ebru Şallı, Gökçe Bahadır, Mine Tugay ve Özge Ulusoy gibi ünlü isimleri kullanan Faruk Fatih Özer hakkında, birçok şehirde nitelikli dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulunulurken, savcılık soruşturma başlattı. Adalet Bakanlığı, Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Özer’in kırmızı bültenle aranması ve Arnavutluk’tan iadesi için işlem başlattı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Özer'in iadesi için Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Cuci ile görüştü.

"ÇOK EFENDİ BİR ÇOCUKTU"

Yaşananların ardından Faruk Fatih Özer'in eski sevgilisi Eslem Sena Nur da ortaya çıktı. Nur, firari Özer hakkında, "Çok efendi bir çocuktu hiç beklemezdim." dedi.

Özer'in Beykoz'da ailesiyle yaşadığını belirten Nur, "Kripto parayla ilgili hiçbir şey söylememişti. Kıskançlık yüzünden ayrılmıştık. Yurtdışında yazılım şirketi olduğunu söyledi. Singapur'du diye hatırlıyorum. Biz ayrıldıktan sonra bu işe girdi. Varlıklı bir ailenin çocuğuydu. Geçtiğimiz yıl karantina döneminde tekrar görüşmek için aradı ama kabul etmedim." dedi.

TİRAN'DA OLDUĞU TEYİT EDİLDİ

AA'da yer alan habere göre İçişleri Bakanlığı'nın 22 Nisan tarihli yazısıyla, İstanbul Havalimanı'ndan 20 Nisan'da Arnavutluk'taki Tiran Uluslararası Havalimanı'na gittiği belirlenen Özer'in, bu ülkede bulunduğu teyit edildi.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Bu kapsamda, Özer hakkında kırmızı bülten yayımlanması amacıyla Başsavcılık tarafından düzenlenen evrak İçişleri Bakanlığına iletildi. Özer'in Türkiye'ye iade edilmesi amacıyla Arnavutluk'ta tutuklanması için Başsavcılıktan temin edilen belgeler, Adalet Bakanlığı'nca yapılan tercüme işleminin ardından gereği için Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarına gönderildi.