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        Haberler Gündem Politika Fatih Erbakan'dan 'İsrail'e kısıtlama' açıklaması

        Fatih Erbakan'dan 'İsrail'e kısıtlama' açıklaması

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail'e karşı alınan 54 üründe ihracatı kısıtlama kararının 35 bine yakın masum katledildikten sonra alınmış son derece geç kalınmış bir karar olduğu değerlendirmesinde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 16:25 Güncelleme: 09.04.2024 - 16:27
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        'İsrail'e kısıtlama' açıklaması
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        Ticaret Bakanlığı, bugün İsrail'le ihracata kısıtlama getirildiğini duyurdu. Bakanlığın kısıtlama kararı, inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar 54 ürün grubunu kapsıyor. Kısıtlama kararının, ateşkes olana kadar yürürlükte kalacağı belirtilirken muhalefetten hükümete kararın geç alındığı yönünde eleştiriler geldi.

        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması
        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması

        Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Ticaret Bakanlığı’nın Gazze’de katliam yapan İsrail’e yönelik getirdiği ihracat kısıtlamasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

        Açıklamasında İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye saldırdığını hatırlatan Erbakan, "Yaşanan soykırım karşısında ‘Uçak Benzini ve Jet Yakıtı’ başta olmak üzere, Türkiye’den İsrail’e sevk edilen 54 maddeye kısıtlama getirilmesi bugüne kadar çocuk katili Siyonist rejim ile yapılan ticaretin boyutunu, olayın vahametini açıkça gözler önüne sermiştir. Aziz milletimizin bu konudaki hassasiyetinde ne kadar haklı olduğu görülmüştür." ifadelerine yer verdi.

        Kararın geç kalınmış bir karar olduğuna vurgu yapan Erbakan açıklamasında şunları kaydetti;

        "Özellikle de Gazze katliamlarında kullanılmış olması kuvvetle muhtemel olan ‘Uçak Benzini ve Jet Yakıtı’nın Türkiye’den gönderilmiş olması tam bir felakettir. Diğer taraftan bu karar 35 bin masum insan katledildikten sonra alınmış, son derece geç kalınmış bir karardır. Hükümetin sadece bu ilan edilen 54 madde ile yetinmeyip, diğer tüm ticari alanlarda da İsrail’e yönelik kısıtlama getirmesi, İsrail’i füze saldırılarına karşı korumak için kurulmuş olan Malatya Kürecik Radar Üssü’nün kapatılması ve İncirlik Üssü üzerinden İsrail’e yönelik muhtemel silah ve mühimmat sevkiyatının da durdurulması konusunda önleyici tedbirleri acilen alması gereklidir. Ayrıca İsrail’e Türkiye üzerinden sevkiyat yapması muhtemel diğer ülkelere karşı gerekli önlemleri alarak tüm hava sahamız, karayollarımız ve denizlerimiz üzerinden İsrail’le ticarete izin verilmemesi gerekmektedir. Türkiye öncülüğünde D-8 ülkeleriyle acil olağanüstü toplantı yapılarak İsrail’e yönelik kapsamlı önleyici tedbirlerin alınması da sağlanmalıdır. Bütün bunlarla birlikte, 2004 yılının haziran ayında ABD’nin Georgia eyaletinde yapılan G-8 zirvesinde ABD'nin, ‘Genişletilmiş Büyük Ortadoğu’ projesi kapsamında ortaya koyduğu ‘Demokrasi Yardım Diyaloğu’nun eş başkanlığı ve ‘Ilımlı İslam’ kavramının sözcülüğü görevlerini üstlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın bu görevlerini bir an evvel iade etmesi de milletimizin arzusudur."

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        #Fatih Erbakan
        #gazze
        #israil
        #AK Parti
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