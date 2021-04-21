Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerPara
ABONE OL

Fed Başkanı Powell'dan enflasyon açıklaması

Fed Başkanı Jerome Powell "Enflasyonun yüzde 2'nin oldukça üzerine çıkmasını istemiyoruz, uzunca bir süre yüzde 2'nin üzerinde bulunan enflasyon da istemiyoruz" dedi

Fed Başkanı Powell'dan enflasyon açıklaması
Reuters

ABD Merkez Bankası ( Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonomideki toparlanmanın güçlenmesi ve tedarik sorunları nedeniyle bazı sektörlerde fiyatların yükselmesi sonucu ABD ekonomisinin bu yıl geçici olarak "biraz daha yüksek" enflasyon göreceğini ancak enflasyonun hedefin çok üzerine çıkmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

Powell, Cumhuriyetçi Senatör Rick Scott'un mektubuna cevaben yazdığı 8 Nisan tarihli beş sayfalık mektubunda "enflasyonun %2'nin oldukça üzerine çıkmasını istemiyoruz, uzunca bir süre %2'nin üzerinde bulunan enflasyon da istemiyoruz" dedi. Scott, 24 Mart'ta yazdığı mektupta artan enflasyon ve Fed'in tahvil alım programı ile ilgili endişelerini dile getirmişti.

Powell'ın mektupta kullandığı %2'yi "oldukça aşan" enflasyon ve "uzunca" bir süre yüksek seyreden enflasyon gibi nitelemeler Fed'in enflasyonun ne kadar yükselmesine izin vereceğini daha net bir şekilde yatırımcılara aktarmasına yardımcı olacak. Powell, "Azami istihdamı ve fiyat istikrarını sağlamak olan iki görevimize de tümüyle bağlı olduğumuza dikkat çekiyorum" dedi.

Faizleri, istihdam artışı ve harcamaları destekleyen bir seviyede tutmak için her ay 120 milyar dolar Hazine tahvilleri ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler satın alan Fed, tam istihdama doğru "kayda değer ilerleme" görene ve enflasyon %2'ye yükselip "ılımlı düzeyde" aşana kadar faizleri sıfırda tutmayı taahhüt etmişti. Fed'in politika yapıcılarının çoğu, bu hedeflere ulaşmanın birkaç yıl süreceğini düşünüyorlar.

Powell, Scott'a mektubunda, "Para politikası alanında atacağımız adımlar, hedeflerimize ne kadar yaklaştığımıza bağlı
olacak" dedi. Powell Fed'in altı yıl önce yaptığı gibi ekonomi hakkındaki projeksiyonlara dayalı faiz artırımı yapmayacağını da ifade etti.

Pek çok analist Fed'in projeksiyonlara dayalı olarak 2015'te yaptığı faiz artırımını, finansal krizden toparlanmayı sınırlayan bir hata olarak görüyor. Powell mektubunda, "İstihdam ve enflasyon hedeflerimize yönelik ilerleme yavaşlarsa, son derece destekleyici para politikası yaklaşımımızı daha uzun süre sürdüreceğiz. Aksine, ilerleme daha hızlı olursa, para politikası yaklaşımında muhtemelen daha erken ayarlama yapılacak" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 950 milyar lira
PARAMerkezi yönetim brüt borç stoku açıklandı
Dünya borsaları satıcılı seyrediyor
PARAPiyasalarda negatif seyir
Hazine alacakları mart sonu itibarıyla 18,4 milyar lira
PARAHazine alacakları açıklandı
Hazine 1,4 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti
PARAHazine'den kira sertifikası ihracı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 2 tahvil ihalesi
PARAHazine 9.1 milyar lira borçlandı
Bakanlıktan 'Hazine ve TCMB arasındaki protokolün yasal dayanağının ortadan kalktığı' iddiasına yalanlama
PARAHazine ve Maliye Bakanlığı'ndan protokol açıklaması
Bitcoin yeniden düşüşte
PARABitcoin'de düşüş
Küresel piyasalar negatif seyrediyor
PARAPiyasalarda negatif seyir
Bitcoin fiyatları neden düştü? 20 Nisan Bitcoin fiyatları son durum - GÜNCEL
PARABitcoin fiyatları ne kadar?
KREDİ FAİZ ORANLARI: 2021 Güncel Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faiz oranları
PARABankaların kredi faiz oranları