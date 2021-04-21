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ABD Merkez Bankası ( Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonomideki toparlanmanın güçlenmesi ve tedarik sorunları nedeniyle bazı sektörlerde fiyatların yükselmesi sonucu ABD ekonomisinin bu yıl geçici olarak "biraz daha yüksek" enflasyon göreceğini ancak enflasyonun hedefin çok üzerine çıkmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

Powell, Cumhuriyetçi Senatör Rick Scott'un mektubuna cevaben yazdığı 8 Nisan tarihli beş sayfalık mektubunda "enflasyonun %2'nin oldukça üzerine çıkmasını istemiyoruz, uzunca bir süre %2'nin üzerinde bulunan enflasyon da istemiyoruz" dedi. Scott, 24 Mart'ta yazdığı mektupta artan enflasyon ve Fed'in tahvil alım programı ile ilgili endişelerini dile getirmişti.

Powell'ın mektupta kullandığı %2'yi "oldukça aşan" enflasyon ve "uzunca" bir süre yüksek seyreden enflasyon gibi nitelemeler Fed'in enflasyonun ne kadar yükselmesine izin vereceğini daha net bir şekilde yatırımcılara aktarmasına yardımcı olacak. Powell, "Azami istihdamı ve fiyat istikrarını sağlamak olan iki görevimize de tümüyle bağlı olduğumuza dikkat çekiyorum" dedi.

Faizleri, istihdam artışı ve harcamaları destekleyen bir seviyede tutmak için her ay 120 milyar dolar Hazine tahvilleri ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler satın alan Fed, tam istihdama doğru "kayda değer ilerleme" görene ve enflasyon %2'ye yükselip "ılımlı düzeyde" aşana kadar faizleri sıfırda tutmayı taahhüt etmişti. Fed'in politika yapıcılarının çoğu, bu hedeflere ulaşmanın birkaç yıl süreceğini düşünüyorlar.

Powell, Scott'a mektubunda, "Para politikası alanında atacağımız adımlar, hedeflerimize ne kadar yaklaştığımıza bağlı

olacak" dedi. Powell Fed'in altı yıl önce yaptığı gibi ekonomi hakkındaki projeksiyonlara dayalı faiz artırımı yapmayacağını da ifade etti.

Pek çok analist Fed'in projeksiyonlara dayalı olarak 2015'te yaptığı faiz artırımını, finansal krizden toparlanmayı sınırlayan bir hata olarak görüyor. Powell mektubunda, "İstihdam ve enflasyon hedeflerimize yönelik ilerleme yavaşlarsa, son derece destekleyici para politikası yaklaşımımızı daha uzun süre sürdüreceğiz. Aksine, ilerleme daha hızlı olursa, para politikası yaklaşımında muhtemelen daha erken ayarlama yapılacak" dedi.