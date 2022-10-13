Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Fed faiz kararı için geri sayım başlamış durumda. Piyasalar Fed faiz kararı toplantısının ardından ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'in yapacağı açıklamaya kilitlendi. Son toplantıda da faiz artımına giden Fed'in bu ayki kararının ne olacağı merak ediliyor. İşte Fed toplantısı tarihi ile faiz beklentisi hakkında merak edilenler...

ABONE OL
  • FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekim 2022 bu ay FED faiz toplantısı var mı, ne zaman yapılacak ve beklenti nedir?

    Eylül ayı FED faiz kararı ABD Merkez Bankası tarafından açıklanmıştı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3-3.25 aralığında çekti. Son toplantıda faiz artımına gidilmesiyle ekonomi gündemini takip edenler Fed faiz kararı tahminini ve ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte Fed faiz kararı toplantısı tarihi...
  • FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekim 2022 bu ay FED faiz toplantısı var mı, ne zaman yapılacak ve beklenti nedir?

    FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

    FED’in sitesinde yer alan toplantı takviminde ekim ayı toplantısı bulunmuyor.

    Toplantı takviminde yer alan bilgilere göre FED bir sonraki faiz kararını 1-2 Kasım 2022 tarihinde açıklayacak.

    Yılın son FED toplantısı ise 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak. Aralık toplantısında FED ekonomik öngörülerini açıklayacak.
  • FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekim 2022 bu ay FED faiz toplantısı var mı, ne zaman yapılacak ve beklenti nedir?

    FED FAİZ KARARI NE OLUR?

    Analistler, piyasaların artık Fed'in politikasından dönmeyeceği konusunda ikna olduğunu, bundan sonraki süreçte faiz artırımlarında 75 baz puandan 25-50 baz puana geçişin ne zaman gerçekleşeceğine odaklanıldığını söyledi.

    Bu noktada en büyük sinyalin bugün açıklanacak eylül ayı TÜFE verisinden geleceğini aktaran analistler, beklenti üzeri gelen bir verinin piyasa fiyatlamalarını daha da bozabileceğini söyledi.
  • FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekim 2022 bu ay FED faiz toplantısı var mı, ne zaman yapılacak ve beklenti nedir?

    ABD'de ağustosta yüzde 0,1 artan TÜFE'nin eylülde yüzde 0,2 yükselmesi, endeksteki yıllık artışın ise yüzde 8,3'ten yüzde 8,1'e gerilemesi bekleniyor. Veri öncesi para piyasası fiyatlamalarında Fed'in kasım ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesine yüzde 81 ihtimal veriliyor.
  • FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekim 2022 bu ay FED faiz toplantısı var mı, ne zaman yapılacak ve beklenti nedir?

    EK FAİZ ARTIRIMLARI BEKLENİYOR

    Kurul üyesi Christopher Waller ise Fed'in enflasyonun hafiflediğine dair işaret görmeden faiz artırımlarını durdurmaması gerektiğini söyleyerek "Gelecek yılın başlarında ek faiz artırımları bekliyorum" dedi.

    Yetkililer son politika toplantılarından bu yana 1-2 Kasım'da gerçekleşecek toplantıda 75 baz puan büyüklüğünde art arda dördüncü faiz artırımına gidileceğine, daha sonra da faiz artırımlarının devam edeceğine işaret ediyorlar. (REUTERS)

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.