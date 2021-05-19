Amerikan Merkez Bankası (Fed),Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 27-28 Nisan tarihlerinde yaptığı toplantının tutanaklarını yayımladı. Tutanaklar, Fed üyelerinin ekonominin hala hedeflerden uzakta olduğu konusunda görüş birliğine vardıklarını, ancak ekonomide toparlanmanın ilerlemesinin varlık alım programının azaltılması için kapıyı açabileceğini vurguladılar.

'YÜKSEK ENFLASYON GEÇİCİ'

Tutanaklara göre katılımcılar yüksek enflasyon öngördü, ancak bunu geçici olduğunu savundu. Fed yetkililerinden bazıları gelecek toplantılarda aylık 120 milyar dolar değerindeki varlık alım programının “bir noktada” azaltılmasının tartışılmaya başlayabileceği görüşünü paylaştı. Tutanaklarında "Bazı üyeler, ekonominin komitenin hedeflerine doğru hızlı bir ilerleme göstermeye devam etmesi durumunda varlık alımlarının hızını ayarlamaya yönelik bir planı tartışmaya başlamak için bir noktada önümüzdeki toplantıların uygun olabileceğini belirtti" denildi.

27-28 Nisan tarihlerinde yapılan toplantıda komite faizleri sabit tutarken varlık alımlarına aynı hızda devam etme taahhüdünde bulunmuştu.

ABD 1O YILLIK TAHVİL FAİZİ YÜKSELDİ

Dolar endeksi, tutanakların yayınlanmasının ardından yüzde 0.40 yükselişle 90.13 düzeyine geldi. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1.68 seviyesine yükseldi.