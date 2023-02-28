Ferhat Göçer'den yeni tekli

Ferhat Göçer’in müziğine imza attığı yeni teklisi 'Bu Kafayla'nın sözleri Zeynep Talu, parçanın düzenlemesi de Sonay Yağız tarafından yapıldı. Klip çekimleri İsviçre’nin Zürih kentinde tamamlanan şarkının klip yönetmenliğini ise İsviçre’de yaşayan yönetmen Emrah Otman üstlendi.

'Bu Kafayla', aynı hataları tekrar tekrar yapan ve yanlış tercihlerinden yorularak pişman olan birinin kendine olan kızgınlığını anlattı. Göçer, yeni teklisi için, "Tam da ‘Bu Kafayla’ dinlenecek bir şarkı..." yorumunu yaptı.