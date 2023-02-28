Ferhat Göçer'den yeni tekli

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Müzik Ferhat Göçer'den yeni tekli - Magazin haberleri
ABONE OL

Ferhat Göçer'den yeni tekli

Ferhat Göçer’in yeni teklisi 'Bu Kafayla', tüm dijital platformlarda sevenleriyle buluştu. Göçer, yeni projesiyle ilgili, "Tam da 'Bu Kafayla' dinlenecek bir şarkı..." dedi

Ferhat Göçer'den yeni tekli - Magazin haberleri
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Ferhat Göçer’in müziğine imza attığı yeni teklisi 'Bu Kafayla'nın sözleri Zeynep Talu, parçanın düzenlemesi de Sonay Yağız tarafından yapıldı. Klip çekimleri İsviçre’nin Zürih kentinde tamamlanan şarkının klip yönetmenliğini ise İsviçre’de yaşayan yönetmen Emrah Otman üstlendi.

'Bu Kafayla', aynı hataları tekrar tekrar yapan ve yanlış tercihlerinden yorularak pişman olan birinin kendine olan kızgınlığını anlattı. Göçer, yeni teklisi için, "Tam da ‘Bu Kafayla’ dinlenecek bir şarkı..." yorumunu yaptı.

"YARALARIMIZI HEP BİRLİKTE SARACAĞIZ"

Tüm Türkiye’yi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketleri sebebiyle tekrar başsağlığı dileyen Ferhat Göçer, “Ülkece yaşadığımız büyük felaketin ardından şarkımızın çıkışını da erteledik. Hepimiz derinden yaralıyız. Sanatın, müziğin iyileştirici gücüne hep inandık, inanmaya da devam ediyoruz. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Müzik de duygularımızı dile getirmenin en güzel araçlarından biri, dinlemek kadar üretmek de ruhumuzun gıdası. Yaralı ruhlarımıza biraz da olsa dokunabilmek dileğiyle…" şeklinde konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Zeynep Öykü’den depremzedeler yararına ‘Rönesans’da Melankoli’ konseri - Magazin haberleri
MÜZİK Depremzedeler yararına kilisede konser
Konser geliri depremzedelere
MÜZİK Konser geliri depremzedelere
Daft Punk hayranlarına sürpriz yaptı - Magazin haberleri
MÜZİK Daft Punk hayranlarına sürpriz yaptı
Lütfi Boşnak'tan depremzedeler yararına konser - Magazin haberleri
MÜZİK Depremzedeler yararına konser
'Altın Gün'den depremzedelere destek - Deprem haberleri
MÜZİK 'Altın Gün'den depremzedelere destek
Her bilet bir gelecek: Eğlence mekanlarından depremzedelere destek
MÜZİK Her bilet bir gelecek
Shohjahon Jorayev, Türkiye'nin acısına ortak oldu - Deprem haberleri
MÜZİK Özbek şarkıcı, Türkiye'nin acısına ortak oldu
Rapçi Ezhel depremzedeler için yardım konseri verecek
MÜZİK Ezhel, Almanya'da depremzedeler için yardım konseri ...
Ebru Yaşar, İstanbul'da sevenleriyle buluştu - Magazin haberleri
MÜZİK Ebru Yaşar, İstanbul'da sevenleriyle buluştu
Göksel: Melike Şahin ile duygudaşız - Magazin haberleri
MÜZİK ”Biz duygudaşız"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.