Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Feryal Gülman'ın 2013 yılında açmış olduğu boşanma davası sonrası evden uzaklaştırılan Kemal Gülman, yalıda değeri milyon dolarları bulan tabloları için harekete geçti.

Osman Hamdi'nin, Çiçek Yerleştiren Kız Tablosu

Aralarında; Osman Hamdi'nin 'Çiçek Yerleştiren Kız' tablosundan, Mahmut Cuda'nın 'Natürmont' eserine kadar onlarca tablonun bulunduğu yalıdaki eserlerle ilgili hukuki süreci başlatan Kemal Gülman, avukatı İsmet Koçak aracılığıyla tabloların iadesi için başvuruda bulundu.

Mahmut Cuda'nın 'Natürmort' eseri

Açmış olduğu davanın yanı sıra yurtiçi ve yurtdışında bulunan 20'ye yakın müzayede evine ve koleksiyonerlere yazılı olarak bilgi geçen Kemal Gülman, böylelikle kendi bilgisi dışında yapılacak eser satışlarının da önüne geçti.

Kemal Gülman’ın avukatının müzayede evleri ve sanat koleksiyonerlerine gönderdiği açıklama metni ise şöyle:

“Kemal Gülman, 2013 yılından beri Bebek’te bulunan evine bir daha gidememiş ve kendisine ait çok değerli tablo ile antikalar da evde kalmıştır. Tabloların iadesi için yasal yollara başvurulmuş olup yargılama süreci devam etmektedir. Tabloların, herhangi bir ortamda satılmak istenmesi, sizin de alıcı olma ihtimalinize istinaden, açmış olduğumuz ve açacağımız davaların sonuçlarından olumsuz yönde etkilenmemeniz ve mağdur olmamanız için bu bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı duyduk.”

YALININ SATIŞINA ENGEL OLMUŞTU

1978 yılında Kemal Gülman tarafından alınan ve evlilik sürecinden %52’sini eşi Feryal Gülman’a, %48’ini ise oğlu Aslan Kemal Gülman’a devreden Kemal Gülman, eşinin yalıyı satışa çıkarması sonrası avukatlarının girişimiyle engel oldu.

İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2020/ 440 E sayısına kayıtlı olarak açmış olduğu davada, müşterek çocuk Aslan Kemal Gülman adına kayıtlı olan %48 hissenin kendisine ait olduğunu ve kendi adına tescil edilmesini talep etti ve Feryal Gülman’a ait %52 hisse üzerinde ise alacaklarından dolayı haczinin olduğunu belirtti.

Bu zamana kadar birçok dizinin çekimi için verilen ve 450 m2’lik yalının akıbeti merak ediliyor.