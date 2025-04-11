SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Pembe' rolünü canlandıran Sibel Taşçıoğlu, senaryodaki hikâyesinin bitmesi sonrasında diziden ayrıldı.

Dizide gelini rolünde olan Feyza Civelek, Taşçıoğlu için bir veda mesajı paylaştı. Civelek; "Sibel ablam, yerinde bende her zaman ayrı olacak. Seni çok seviyorum, her zaman beraberiz" dedi.