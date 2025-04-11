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        Haberler Magazin Feyza Civelek'ten, Sibel Taşçıoğlu'na veda: Yerin bende her zaman ayrı olacak - Magazin haberleri

        Feyza Civelek'ten, Sibel Taşçıoğlu'na veda

        SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterine hayat veren Feyza Civelek, diziden ayrılan Sibel Taşçıoğlu için bir veda mesajı yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 11:32 Güncelleme: 11.04.2025 - 11:32
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        "Yerin bende her zaman ayrı olacak"
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        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Pembe' rolünü canlandıran Sibel Taşçıoğlu, senaryodaki hikâyesinin bitmesi sonrasında diziden ayrıldı.

        Dizide gelini rolünde olan Feyza Civelek, Taşçıoğlu için bir veda mesajı paylaştı. Civelek; "Sibel ablam, yerinde bende her zaman ayrı olacak. Seni çok seviyorum, her zaman beraberiz" dedi.

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