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        Haberler Magazin 'Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut'tan Sibel Taşçıoğlu açıklaması: Saygısızlık söz konusu değil - Magazin haberleri

        Faruk Turgut'tan Sibel Taşçıoğlu açıklaması: Saygısızlık söz konusu değil

        SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, dizide 'Pembe' karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun projeden ayrılmasıyla çıkan iddialara açıklık getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 08:10 Güncelleme: 10.04.2025 - 08:10
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        "Saygısızlık söz konusu değil"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Yapımcı Faruk Turgut, Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularına yanıt veren Turgut, 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde 'Pembe' karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılacağını son hafta öğrendiğine ilişkin iddialara açıklık getirdi.

        "SAYGISIZLIK SÖZ KONUSU DEĞİL"

        Faruk Turgut, "Sibel hanımla 96 bölüm birlikte çalıştık. Bu işten ayrılacağı bir ay önceden belliydi, Sibel hanım da biliyordu. 'Son hafta senaryo gitti, orada öğrendi' diye bir şey olabilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Ayrıca çok da dostane, çok da güzel ayrıldık. Tekrar birlikte bir şeyler yapmak için çabalıyoruz. Biz üç senedir birlikte bir yol yürümüşüz, büyük bir saygı var. Asla bir saygısızlık söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

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        Faruk Turgut, Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılığının sonrasında ekipçe pasta kestiklerini ve aralarında hiçbir problem olmadığını da belirtti.

        Faruk Turgut, 'Kızılcık Şerbeti'nin bu kadar sevilmesini bekleyip - beklemediği sorusuna ise şu yanıtı verdi: Ben bugüne kadar hiç üç sezon iş yapmadım. İkinci sezonda işlerim biterdi, ilk defa 'Kızılcık Şerbeti' ile nasip oldu. Ben de bu kadar olacağını beklemiyordum ama oldu. Şu anda dördüncü sezona geçiyoruz, biz de ziyadesiyle memnunuz bu işten.

        "SOSYOLOJİK GERÇEKLİK KARŞILIK BULDU"

        Dizinin başarısının sırrını da anlatan Faruk Turgut; "Türkiye'nin sosyolojik gerçekliğini, içinde bulunduğu kutuplaşmanın bu kadar derin olduğu bir dönemde ülkenin meselelerine, insan profillerine dönük etkili bir içerik. Bu da karşılığını buldu bence" ifadelerini kullandı.

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        #Sibel Taşçıoğlu
        #faruk turgut
        #kızılcık şerbeti
        #pembe
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