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En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %5,24, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %5,70 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından BIST 100 endeksi %4,05 ve Euro %1,08 oranlarında kazandırırken; Amerikan Doları %0,41, mevduat faizi (brüt) %0,45 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %1,62 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi %4,50, Euro %1,52 ve Amerikan Doları %0,03 oranlarında kazandırırken; mevduat faizi (brüt) %0,01 ve DİBS %1,19 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %17,99, TÜFE ile indirgendiğinde ise %18,19 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Amerikan Doları Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %2,99, TÜFE ile indirgendiğinde ise %2,82 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %28,30, TÜFE ile indirgendiğinde ise %29,63 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %7,12, TÜFE ile indirgendiğinde ise %6,16 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %45,08, TÜFE ile indirgendiğinde ise %40,63 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından DİBS %16,47, Euro %13,78, Amerikan Doları %11,71, mevduat faizi (brüt) %10,69 ve BIST 100 endeksi %7,79 oranlarında yatırımcısına kazandırmıştır. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS %12,89, Euro %10,29, Amerikan Doları %8,29, mevduat faizi (brüt) %7,29 ve BIST 100 endeksi %4,48 oranlarında kazandırmıştır.