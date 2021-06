Bir ceket bir mesaj: Jill Biden'dan dayanışma vurgusu 0:00 / 0:00

G7 Zirvesi için İngiltere Cornwall’da bulunan Joe Biden ve Jill Biden çifti, İngiltere Başbakanı Boris Johson ve yeni evlendiği eşi Carrie Johson ile Carbis Körfezi’nde doğal bir manzarada poz verdi.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan First Lady Jill Biden, açıklamasında ‘‘Bugün Carrie Johson ve oğlu Wilfred ile biraz zaman geçirmek harikaydı.’’ paylaşımını yaparak özel ilişkilerin devam ettiğini söyledi.

Ünlü bir tasarımcının tasarımı olan siyah ceketin arkasında büyük harflerle ‘‘LOVE’’ (sevgi/aşk) yazıyordu. Jill Biden’ın ceket tercihi, basında mesaj olarak yorumlandı.

Twitter’da ve basındaki paylaşımlar, ABD’nin First Lady’si Jill Biden’ın ceketi ile eski First Lady Melania Trump’ın 2018 yılında ABD-Meksika sınırına yaptığı bir gezide giydiği ceketin zıtlığına dikkat çekti. Eski First Lady'nin göçmen çocuklara ziyareti sırasında giydiği bu ceket, uygunluk bakımından tartışma konusu olmuştu. Ceketin üzerinde, ‘‘Gerçekten umurumda değil, ya sen?’’ yazıyordu.

Donald Trump, 2018 yılında eşinin giydiği ceketin medyada eleştirilmesi üzerine, ceketteki ifadenin sahte medyanın haberlerine gönderme olduğunu söylemişti.