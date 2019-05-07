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Fitil orucu bozar mı? Lavman yaptırmak orucu bozar mı?

İkinci günü ile Ramazan ayına devam etmemizle orucu bozan ve bozmayan şeyler araştırılmaya ve merak edilmeye başlandı. Fitil orucu bozar mı? sorusu da en çok araştırılan soruların başında yer alıyor. Din İşleri Yüksek Kurulu bu soru ve bu soru gibi bir çok merak edilen soruyu resmi sayfasında yanıtladı. Peki fitil orucu bozar mı?

Fitil orucu bozar mı?

Fitil orucu bozar mı? sorusu 11 ayın sultanı olan Ramazan ayına girmemizle en çok aranan sorulardan biri haline geldi. Mide bulantısı, mide rahatsızlığı ve yahut bağırsak gibi organlarımızda sorun yaşadığımızda gerekli sağlıkçılar bizlere fitil tedavisi uygular. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'da bu merak edilen ve çok araştırılan sorunun yanıtını resmi internet sayfasında yanıtladı. Peki fitil orucu bozar mı? İşte o çok merak edilen sorunun Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'ndaki cevabı...

FİTİL ORUCU BOZAR MI?

Ağrı kesici, ateş düşürücü olarak veya diğer bazı amaçlarla makattan; mantar ve bazı kadın hastalıklarının tedavisinde ferçten fitil kullanılmaktadır. Lavman, tıbbî operasyon öncesi veya kabızlıkta kalın bağırsakta bulunan dışkının, anüsten içeriye sıvı verilerek dışarı çıkarılmasıdır.

Sindirim sistemi, ağızla başlayıp anüsle sona eren, sindirim borusu ile sindirim bezlerinden oluşur. Sindirim borusu ise, ağızla başlar. Ağzın gerisinde yutak bulunur. Sonra yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, rektum ve anüs gelir. Sindirim ince bağırsaklarda tamamlanmaktadır. Kalın bağırsaklarda ise, sadece su, glikoz ve bazı tuzlar emilmektedir. Kadının ferci ile sindirim sistemleri arasında ise bir bağlantı bulunmamaktadır.

Bu itibarla kadınların fercinden kullanılan fitiller, orucu bozmaz. Makattan kullanılan fitiller ise, her ne kadar sindirim sistemine dâhil olmakta ise de, sindirim ince bağırsaklarda tamamlandığı, fitillerde gıda verme özelliği bulunmadığı ve makattan fitil almak, yemek ve içmek anlamına gelmediği için, orucu bozmaz.

Lavman yaptırmak konusunda ise, iki durum söz konusudur; kalın bağırsaklarda su, glikoz ve bazı tuzlar emildiği için, gıda içeren sıvının bağırsaklara verilmesi veya orucu bozacak kadar su emilecek şekilde verilen suyun bağırsakta kalması durumunda oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 263). Ancak, suyun bağırsaklara verilmesinden sonra bekletilmeyip bağırsakların hemen temizlenmesi durumunda, verilen su ile birlikte bağırsaklarda bulunan dışkının dışarıya çıkarıldığı ve bu esnada emilen su da, çok az olduğu için oruç bozulmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar).

 

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