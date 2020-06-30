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Spor giyim şirketi Lululemon, uzaktan egzersiz hizmeti sağlayan Mirror isimli girişimi satın almak için anlaştığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, söz konusu satın alma tutarı 500 milyon dolar olarak belirlendi.

Lululemon'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Mirror'ı satın almanın markanın dijital yetkinliklerini artıracağı kaydedildi.

Lululemon, Ekim 2019'da Mirror'a 34 milyon dolarlık yatırım yapmıştı.

Satın alma sonrasında Mirror'ın Lululemon bünyesinde ayrı bir şirket olarak faaliyetlerine devam edeceği öğrenildi. Önümüzdeki dönemde, Mirror'ın Lululemon ile ortak içerik geliştireceği de verilen bilgiler arasında.

NIKE'A RAKİP OLMAK İSTİYOR

New York merkezli Mirror, ayna görünümlü dijital ekran üzerinden fitness ve egzersiz hizmeti veriyor. Akıllı telefonlar ile uyumlu olan şirketin aynası için bin 500 dolar talep ediliyor.

Kullanılmadığında standart bir ayna gibi görünen cihaz, kullanıcılarının canlı fitness dersleri almasına da imkan tanıyor.

Pandemi nedeniyle evde egzersiz programlarının yükselişe geçmesinin, Mirror'ın satışlarına olumlu yansıdığı belirtiliyor. Şirketin cirosu açıklanmazken, ABD'de her eyalete satış yaptığı kaydediliyor.

Lululemon'ın Mirror'ı satın alarak Nike'ın son dönemde yükselişe geçen egzersiz uygulamasına rakip olmak istediği belirtiliyor.