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KPMG Football Benchmark, Avrupa futbolunda başı çeken beş büyük ligin sponsorluk gelirlerine dair araştırmasını yayımladı. Buna göre; İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa liglerine destek veren toplam 93 sponsor kulüplere yaklaşık 3.3 milyar euro kaynak aktardı. Listede başı çeken sektör ise 200 milyon euro ile otomotiv oldu

Otomotiv sektörünü 192 milyon euro veren beş hava yolu şirketi takip ediyor. Hava yolu şirketlerinden Emirates, Real Madrid, Lyon, Arsenal ve AC Milan'la yaptığı sponsorluk anlaşmaları kapsamında 154 milyon eurodan fazla bir ücret ödeyecek. Bu iki sektörü 132 milyon euroyla bankacılık takip ederken, 20 bahis şirketinin kulüplere olan sponsorluk desteği ise 91 milyon euroyu buldu

KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''COVID-19 pandemisinin etkilerini her sektörde hissettiğimiz gibi sponsorluk endüstrisinde de yakın gelecekte göreceğiz. Sponsorluk konusunda bugünün söz sahipleri olan otomotiv ve hava yolu şirketleri gelecekte bu yatırımlarını gözden geçirmek isteyecek. Özellikle pandemiden büyük yaralar alan hava yolu şirketleri ilerleyen günlerde yerini büyüyen şirket ve sektörler bırakacak gibi. Medya, telekomünikasyon, yaşam bilimleri ve gıda sektöründe gerçekleşen büyük yatırımlar bu sektördeki şirketlerin sponsorluklarını daha çok görmemizi sağlayabilir'' dedi.