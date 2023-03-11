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Haberler Gündem Eğitim G Harfiyle Başlayan Hayvan İsimleri: G Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Neler, Kaç Tane Var ve Hangileri?
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G harfiyle başlayan hayvan isimleri: G harfi ile başlayan hayvan isimleri neler, kaç tane var ve hangileri?

Türk alfabesinin sekizinci harfi olan g harfi; katı, patlamalı ve titreşimli ünsüz harfler arasında yer almaktadır. Birkaç dünya dili hariç nerdeyse tüm dillerde ana bir ses olarak bulunan bu harf; Türkçede ön damak sınıfında bulunmaktadır. Türkçe sözcüklerin içinde ön ve iç ses olarak da sıklıkla rastlanan g harfi ile başlayan hayvan isimleri hangileridir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

G Harfiyle Başlayan Hayvan İsimleri: G Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Neler, Kaç Tane Var ve Hangileri?
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Çevremizde gördüğümüz canlı, cansız, somut ya da soyut birçok madde ve kavramın isminde yer alan g harfine, bazı hayvanların isimlerinde de denk gelmekteyiz. Peki, g harfi ile başlayan hayvanlar hangileri? G harfi ile başlayan hayvanlar ve özellikleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

G Harfiyle Başlayan Kaç Tane Hayvan Var?

Türk alfabesinde; f harfinden sonra, h harfinden ise önce gelen g harfi; hem karada hem de suda yaşayan birçok hayvanın isminde ilk harf olarak bulunmaktadır. İsminin ilk harfi g ile başlayan ve sayıları 50’den fazla olan bu canlılar arasında, gergedan ya da goril gibi herkes tarafından bilinen ve ilk akla gelen hayvanlar yer aldığı gibi; Göknar kargası gibi görece daha az bilinen canlılar da yer almaktadır.

G Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri

G harfi ile başlayan ve yaklaşık bir sayı vermek gerekirse sayıları 50’den fazla olan bu hayvanlar içinde bazıları vardır ki; insanlar tarafından daha çok bilinmekte ve daha iyi tanınmaktadır. Biz de sizler için bu başlık altında, g harfi ile başlayan ve öne çıkan 10 hayvanı listeledik. İşte, g harfi ile başlayan hayvanlar

  • Gergedan
  • Goril
  • Gelincik
  • Güve
  • Geyik
  • Güvercin
  • Guguk Kuşu
  • Gri Yunus
  • Gümüş Böceği
  • Gargur Balığı

G Harfi İle Başlayan Hayvanlar Hangileri

Yazımızın bir önceki ara başlığı olan g harfi ile başlayan hayvan isimleri kısmında, öne çıkan ve insanların diğerlerine nazaran daha aşina olduğu 10 hayvanı listelemiştik. Şimdi gelin hep birlikte, bu hayvanların kendilerine has olan özellikleri ve yaşam alanları hakkında bilgiler edinelim.

Gergedan: Gergedangiller familyasının ağır cüsseli, kalın derili bir üyesi olan gergedanlar; tek başlarına ya da aile grupları halinde yaşayabilen canlılar arasında yer almaktadır. Üçü Afrika, ikisi ise Asya coğrafyası olmak üzere, yaşayan beş türü olan gergedanların ortalama yaşam süreleri ise 35 ile 50 yıl arasında değişebilmektedir.

Goril: Yeryüzünde yaşan en büyük primat cinsi olan ve diğerlerinin aksine çoğunlukla yerde yaşayan goriller, otçul canlılar arasında yer almaktadır. 300 kilograma kadar varan iri cüsseleriyle dikkat çeken bu hayvanların yaşam süreleri ise 35 ile 40 yıl arasındadır.

Gelincik: Neredeyse Türkiye’nin her bölgesinde de görülebilen gelincikler, genellikle kırsal kesimlerde yaşayan ve etçil olarak beslenen bir memelidir.

Güve: Kelebeğe benzeyen şekilleriyle dikkat çeken güveler, pullu kanatlara sahip olan küçük, uçucu böceklerdir.

Geyik: Geviş getiren otobur memelilerden bir tanesi olan geyik, Avusturalya ve Antarktika dışında kalan tüm alanlarda kendine yaşam alanı bulabilmiş bir hayvan türüdür.

Güvercin: İnsanlar tarafından 5000 yıl önce evcilleştirildiği düşünülen güvercinler, günümüzde hobi amaçlı olarak da yetiştirilen canlılar arasında yer almaktadır.

Guguk Kuşu: Orta bir boy yapısında olan guguk kuşları; türlerine bağlı olarak yerde ve ağaçlarda yaşayabilmektedirler.

Gri Yunus: Boz yunus olarak da bilinen bu yunus türü, ılık ve tropik sularda yaşarlar.

Gümüş Böceği: Rengi sebebiyle bu isimle anılan bu böcek, kâğıt zararlısı olarak da bilinmektedir.

Gargur Balığı: Yalancı isparoz da denilen Gargur balıkları, kemikli balıklar sınıfında yer almaktadır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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