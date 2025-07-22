Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı!

Galatasaray, Bankalar Birliği borçlarının tamamen kapatıldığını açıkladı.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"T.C. Ziraat Bankası A.Ş ve Denizbank A.Ş.'den oluşan konsorsiyum ile Şirketimiz arasında 03/2021 döneminde imzalanmış, 05/2021 döneminde ve 02/2023 döneminde yeniden yapılandırılarak vadesi 05/2030 dönemine kadar uzatılan, kamuoyunda Bankalar Birliği yapılandırması olarak bilinen kredi anlaşması kapsamında, Şirketimizin kullanmış olduğu tüm krediler ve bu kredilere ilişkin faizler tamamen kapatılmıştır."