Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı!

        Galatasaray, Bankalar Birliği borcunun tamamen kapatıldığını KAP'a bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 18:49 Güncelleme: 22.07.2025 - 18:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Galatasaray, Bankalar Birliği borçlarının tamamen kapatıldığını açıkladı.

        Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "T.C. Ziraat Bankası A.Ş ve Denizbank A.Ş.'den oluşan konsorsiyum ile Şirketimiz arasında 03/2021 döneminde imzalanmış, 05/2021 döneminde ve 02/2023 döneminde yeniden yapılandırılarak vadesi 05/2030 dönemine kadar uzatılan, kamuoyunda Bankalar Birliği yapılandırması olarak bilinen kredi anlaşması kapsamında, Şirketimizin kullanmış olduğu tüm krediler ve bu kredilere ilişkin faizler tamamen kapatılmıştır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kremlin'den 'mucize beklemeyin' mesajı
        Kremlin'den 'mucize beklemeyin' mesajı
        "İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor"
        "İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor"
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        22 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        22 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri son noktayı koydu!
        Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri son noktayı koydu!
        ChatGPT’nin karanlık yüzü!
        ChatGPT’nin karanlık yüzü!
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        Sakarya'daki yangında üçüncü gün!
        Sakarya'daki yangında üçüncü gün!
        Tesla restoran işletmecisi oldu
        Tesla restoran işletmecisi oldu
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        Frankowski'ye 2 talip birden!
        Frankowski'ye 2 talip birden!
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Kimlerin yazdığı kesinleşti
        Kimlerin yazdığı kesinleşti
        Yüksek sıcaklıklar riski artırıyor! Gıda zehirlenmesinde bu iki gıdaya dikkat!
        Yüksek sıcaklıklar riski artırıyor! Gıda zehirlenmesinde bu iki gıdaya dikkat!
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı