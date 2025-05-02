Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.167,58 %0,98
        DOLAR 38,5660 %0,31
        EURO 43,6602 %0,28
        GRAM ALTIN 4.013,99 %0,25
        FAİZ 46,51 %-0,81
        GÜMÜŞ GRAM 39,75 %-0,85
        BITCOIN 97.406,00 %0,98
        GBP/TRY 51,2661 %0,18
        EUR/USD 1,1314 %0,21
        BRENT 61,27 %-1,43
        ÇEYREK ALTIN 6.562,87 %0,25
        Haberler Ekonomi Para Bankacılık Garanti BBVA'dan açıklama geldi! - Son Dakika Haberi - Para Haberleri

        Garanti BBVA'dan açıklama

        Garanti BBVA müşterileri, mobil uygulamaya giriş yapamamalarının ardından yaşanan erişim sorunuyla ilgili bankadan resmi açıklama geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 19:58 Güncelleme: 02.05.2025 - 20:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Garanti BBVA'dan açıklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Garanti BBVA müşterilerinin mobil internet bankacılığına giriş yapamaması üzerine bankadan açıklama geldi.

        Garanti Bankası şubelerin ileri saatlere kadar açık olacağını belirterek şu açıklamayı yaptı:

        Sistemlerimizde yaşanan kesinti teknik bir aksaklıktan kaynaklanmakta olup, herhangi bir siber saldırı ya da veri güvenliği riski barındırmamaktadır.

        Bankamız nezdindeki tüm varlıklarınız ve kişisel verileriniz yüksek güvenlik standartlarıyla korunmaya devam etmektedir.

        İşlemlerinizi kesintisiz şekilde gerçekleştirebilmeniz için tüm şubelerimizdeki ekip arkadaşlarımız hizmet vermeyi sürdürmektedir.

        Sorunun en kısa sürede tamamen çözüme kavuşması için ilgili birimlerimiz yoğun şekilde çalışmaktadır.

        Göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür ederiz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Depremde hayatını kaybedenlerin altınlarını zimmetine geçiren polis memuru ihraç edildi
        Depremde hayatını kaybedenlerin altınlarını zimmetine geçiren polis memuru ihraç edildi
        Ailelere sosyal medya uyarısı
        Ailelere sosyal medya uyarısı
        Arat ve Yamantürk için ihraç kararı!
        Arat ve Yamantürk için ihraç kararı!
        Almanya'da aşırı sağcı partinin yasaklanması tartışılıyor
        Almanya'da aşırı sağcı partinin yasaklanması tartışılıyor
        "Osimhen'den vazgeçebilir"
        "Osimhen'den vazgeçebilir"
        İngiltere'den bir talip daha!
        İngiltere'den bir talip daha!
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 12 kişi tutuklandı
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 12 kişi tutuklandı
        'Peri Masalı'nda 13 sanık için 885 yıl
        'Peri Masalı'nda 13 sanık için 885 yıl
        Anjiyo yapılırken stent pazarlığı yapan sanık hakkında karar
        Anjiyo yapılırken stent pazarlığı yapan sanık hakkında karar
        Nicole Kidman, Türk oyuncuyla rol aldı
        Nicole Kidman, Türk oyuncuyla rol aldı
        2 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        2 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Trump'tan Harvard kararı: Vergi muafiyetini kaldıracağız
        Trump'tan Harvard kararı: Vergi muafiyetini kaldıracağız
        2 gündür aranıyordu! Üniversiteli genç ölü bulundu!
        2 gündür aranıyordu! Üniversiteli genç ölü bulundu!
        Zeynep 16 yaşındaydı... Ölmeden önce son fotoğraf!
        Zeynep 16 yaşındaydı... Ölmeden önce son fotoğraf!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Şifreleriniz ne kadar güvende?
        Şifreleriniz ne kadar güvende?
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası