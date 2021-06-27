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Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: Hedefimiz üst sıralarda yer almak

DHA

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: Hedefimiz üst sıralarda yer almak


Ahmet ATMACA / GAZİANTEP, (DHA) Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, yeni sezon için çalışmalarının başladığını belirterek, "Bu sene hedeflerimizi üst sıralarda tutuyoruz. Takıma bakacağız analizler yapıyoruz. Doğru kişileri yan yana getirip başarılara imza atmak istiyoruz" dedi.
Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi'den görevi devralan Cevdet Akınal ve Gaziantep Futbol Kulübünün yeni teknik direktörü Erol Bulüt, basın toplantısı düzenledi. Toplantıda yeni dönemde çizilecek yol haritasından bahseden Akınal, takım olarak başarı için yeni hedefler belirlediklerini dile getirdi.
"BU KULÜPTE HAK EDEN KİŞİLER OYNAYACAK"
Teknik direktör Erol Bulut, yeni sürecin başladığını ve takımda yer almaktan gurur duyduğunu söyledi. Hedefi olan bir takıma teknik direktör olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyerek takımda hak eden isimlerin oynayacağını dile getiren Bulut, "Yeni bir süreç başladı. Bugün burada olmaktan mutluyum. Kulübün hedeflerini biliyorum. Biz bu sene hedefimiz üst sıralarda yer alabilmek. En iyisini yapmaya çalışacağız. Bunun futbolcu, yönetim ve medyamızla birlikte olması gerekiyor. Ben değil, biz olarak yola çıkıp, sonuna kadar götüreceğiz. Sonuçta büyük bir kulüpten ayrıldığınızda hedefi olan bir kulübe gitmek istedim. 2 sene öncede yine Gaziantep FK ile görüşmüştüm. Son 2 senedir Gaziantep FK ilk 10 içerisinde yer alan bir takımdır. Şu an hem Avrupa hem de Türkiye´de transfer ile ilgili hareket yok. Takıma bakacağız, analiz ediyoruz. Eksiklerimizi yönetimimize sunacağız. Doğru kişileri yan yana getirip oynatmak istiyoruz. Yabancı sayısı serbest olmalıdır. Kısıtlama ile alt yapıdan iyi oyuncu çıkmaz. 14 yabancı serbestken daha çok yurt dışına oyuncu gönderdik. Bu kulüpte hak eden oynayacak" diye konuştu.
Milli takımın Avrupa Şampiyonası'ndaki performansından dolayı şoka girdiğini söyleyen Bulut, "Milli takımın Avrupa Şampiyonası'ndaki performansından dolayı ben de şoktayım. 9 maçta 7 galibiyet alan bir takımın puan almadan elenmesi beni şaşırttı. Oyuncular bitisin de Türkiye´ye dönelim havası veriyordu" dedi.
"TAKIMIMIZIN BAŞARISI İÇİN HOCAMIZIN ÖNERDİĞİ İSİMLERLE ÇALIŞACAĞIZ"
Takımın üst sıralarda yer alması için çalışacaklarını dile getiren başkan Cevdet Akınal ise şöyle konuştu:
"Sözleşmesi sona eren futbolcularımız vardı. Hocamız takımı analiz etmiş, istemediğini yolladık. Mirellas bizi oyaladı, vazgeçtik. Muhammet Demir´in sözleşmesi bitmişti. Başakşehir´e gitti. Başakşehir´in istediği parayı vermeyeceğiz. Şartlarımızla anlaşırsak alırız. Başakşehir´e teklifimizi sunduk. Aykut hoca onu deneyecekmiş. Orta sahaya bir oyuncu almayı düşünüyoruz. Andre Felipe´yi para vererek gönderdik. Mukavele yaptığımız oyuncular var. Şu anda defansımız çok sağlam. Bir sol bek ve iyi bir santrfor aldığımız zaman başarılı olacağımız kanaatindeyiz. Bunu el birliği ile yapacağız. Şehri arkamıza alacağız. Her türlü eleştiriye açığız. Ne yaparsak ortak akılla yapacağız. Takımımızı üst sıralara ve Avrupa´ya götürmeye çalışacağız. Ukraynalı genç bir oyuncu aldık. O çok iyi bir futbolcu olacak. Sagal ve Doğan Erdoğan´ı aldık. Diğer iki yabancı teknik direktörlerimiz bir tane genç oyuncuyu kadroya almadı. Yabancı hocayla her şeyi konuşamıyoruz. Yerli hocayla sabah akşam sohbet ediyoruz. Yabancı teknik direktörlerin istemediği oyuncuları göndermek için 25 milyon lira para ödedik. Bolu kampına gideceğiz. 21 Temmuz'da Avusturya´ya gidecek takımımız. Hazırlık maçlarımız olacak. Güçlü takımlar olacak bunlar."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Gaziantep FK Klüp Başkanı Cevdet Akınal'ın açıklamaları 
-Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'un açıklamaları
Detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA
2021-06-27 21:04:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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