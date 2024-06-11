'Geçiş Oyunu'na ödül: Yılın en iyi spor programı seçildi

Habertürk TV'de yayınlanan 'Geçiş Oyunu' yılın en iyi spor programı seçildi.

Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan, usta gazeteci Cem Dizdar ve Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul'un, spor gündemini masaya yatırdığı Geçiş Oyunu, Gelişim Üniversitesi tarafından ödüle layık görüldü.

Törene katılan ve ödülü tüm ekibin adına aldığını dile getiren Ayan, "Bu bir ekip işi. Sine Çakır Heyse ve Ata Selçuk da dahil olmak üzere bizi bütün olarak değerlendirmek gerekiyor. Bana sadece ödülü gidip almak düştü" ifadelerini kullandı.