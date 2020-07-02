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Gelişmekte olan piyasalara portföy akışı Haziran ayında 32.1 milyar dolara çıktı. Uluslararası Finans Enstitüsü'nün (IIF) dünkü açıklamasına göre, Haziran ayında portföy akışının büyük bir bölümünü borçlanma senetleri oluşturdu. Mayıs ayındaki portföy akışı ise 3.5 milyar dolardı.

Borçlanma senetleri Haziran ayındaki toplam portföy girişinin 23.5 milyar dolarını oluştururken, Çin hisse senetleri

ise 6.1 milyar dolarlık yatırım çekti. Çin dışındaki hisse senetleri ise portföy çıkışı trendini tersine çevirerek 3.4 milyar dolarlık net portföy girişi sağladılar.

ASYA İLK SIRADA

Gelişmekte olan Asya, 17.1 milyar dolar ile geçen ay en çok portföy girişi sağlanan bölge olurken, Latin Amerika ise 7.3 milyar dolarlık portföy girişi ile ikinci sırada yer aldı. Açıklamaya göre, borçlanma senedi ihracı ikinci çeyrekte ciddi şekilde hız kazandı ve son yılların ortalamasının üstüne çıktı.