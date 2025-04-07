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        Haberler Dünyadan Gene Hackman'in eşi Betsy Arakawa'nın ölümüne neden olan virüs 3 can daha aldı - magazin haberleri

        Gene Hackman'in eşi Betsy Arakawa'nın ölümüne neden olan virüs 3 can daha aldı

        Ünlü oyuncu Gene Hackman'ın eşi Betsy Arakawa, şubat ayında hantavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. California'da üç kişinin daha aynı virüs nedeniyle ölümü, endişe yarattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 10:32 Güncelleme: 07.04.2025 - 10:32
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        Aynı virüs 3 can daha aldı
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        Oscar'lı oyuncu Gene Hackman'ın eşi Betsy Arakawa, şubat ayında hantavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Toplum sağlığı yetkilileri, California'nın Mammoth Lakes kasabasında üç kişinin daha hantavirüs nedeniyle öldüğünü açıkladı. Yetkililer, Doğu Sierra'daki kırsal bölgede, hantavirüs akciğer sendromundan üçüncü bir ölüm vakasının yaşandığını bildirerek durumu trajik ve endişe verici olarak nitelendirdi.

        Hantavirüs, kemirgenlerin ve genellikle farelerin idrarları, dışkıları ve tükürükleri yoluyla insanlara yaydığı, nadir görülen bir virüs türü olarak biliniyor. Yetkililer, hantavirüs vakalarının genellikle ilkbahar ve yaz aylarında görüldüğünü söylerken, kışın ölümlerin gerçekleşmesinin endişe verici olduğunu dile getirdi.

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        Yetkililer, vakalardan birinin, mağdurun kemirgen atıklarını süpürmesiyle enfekte olduğunu, diğerinin ise bir istila sırasında evde bu virüse maruz kalmış olabileceğini belirtti. Ancak son vakada, hayatını kaybeden kişiye virüsün nasıl bulaştığının tespit edilemediğini açıkladı.

        Yetkililer ayrıca, Betsy Arakawa'nın ardından ölen üç kişinin şimdiye kadar hantavirüse maruz kalmayla bağlantılı aktivitelerde bulunduğuna dair bir belirti olmadığını söyledi.

        Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa'nın geçen ay evlerinde ölü bulunmasının ardından, ölüm nedenlerini araştıran yetkililer, Arakawa'nın hantavirüs akciğer sendromundan öldüğünü tespit etmişti. İleri derecede Alzheimer hastası olan Hackman'ın hantavirüs testi negatif çıkmış, yapılan otopside ölümünde 'kalp hastalığı ile Alzheimer hastalığının önemli bir etken' olduğu belirlenmişti.

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        #gene hackhman
        #Betsy Arakawa
        #hantavirüs
        #ölüm
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