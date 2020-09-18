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HaberlerMüzikGentleman, Ezhel ve Luciano'dan yeni şarkı: Devam - Magazin haberleri
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Gentleman, Ezhel ve Luciano'dan yeni şarkı: Devam

Gentleman, Ezhel ve Luciano'nun trap ve dancehall tınılarındaki yeni şarkısı 'Devam' çıktı

Ezhel - Gentleman
HABERTURK.COM

Jenerasyonlar arası bir köprü işlevi gören 'Devam', Gentleman'ın enerjik stili ile Ezhel ve Luciano'nun kendilerine özgü verse'leri ile dikkat çekiyor. Gentleman, bu özel şarkı ile ilgili şunları söyledi:

Ezhel gibi geçmişi çok kuvvetli olan, bir şarkıcı ve asi ile paslaşmak çok güzel. Ve Luciano, Mozambikli babası koyu bir Gentleman hayranı ve kendisi neşe ile dolu bir genç. Hepimiz havalıyız ve melodiler bizim kanımızı kaynatıyor. Bu durumda aynı frekansta buluşmamız hiç de zor olmadı. Luciano'nun sesi her okul bahçesinde duyabileceğiniz türden olmasına rağmen yoğun bir bilinç ve karizmayı da içinde barınıdrıyor. Onunla güvenilir bir şarkı yapmak kolay bunun yanında kitlenizi komşu kızının bile severek dinleyeceği bir noktaya getirecek kadar da tatlı. Bu ciddi ve dengei bir iş.

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